Casi la mitad del colectivo LGTBI+ entre 18 y 24 años ha tenido ideación suicida siendo menor

Archivo - Bandera del colectivo Lgtbi en el mástil de la Plaza Sevilla en la ciudad de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 47 por ciento de la población LGTBI+ entre 18 y 24 años ha tenido algún tipo de ideación suicida cuando era menor de edad, según se desprende del estudio 'Estado LGTBI+ 2026: Educación', realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El estudio, elaborado a partir de 800 entrevistas 'online' a personas de 18 años y más en España que se identifican como LGTBI+, destaca la relación directa entre el acoso escolar y la ideación suicida. Durante la Educación Primaria, el 40 por ciento del total de jóvenes sufrió 'bullying', una cifra que aumenta hasta el 66 por ciento entre quienes tuvieron pensamientos suicidas antes de los 18 años.

En Secundaria, los resultados revelan un incremento "alarmante" de la presencia de 'bullying', que afectó al 54 por ciento de todo el alumnado LGTBI+ y hasta al 82 por ciento de quienes manifestaron ideación suicida.

"Estos datos evidencian que el 'bullying' es uno de los factores de riesgo de ideación suicida, especialmente cuando es intenso, prolongado o se combina con la falta de apoyo social", ha afirmado la presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, quien ha explicado que "el acoso escolar destruye la autoestima y quiebra la identidad, genera sensación de indefensión, provoca aislamiento y rompe los vínculos de confianza".

Iglesias ha destacado la importancia que tiene para los niños y jóvenes que sufren 'bullying' contar con una persona adulta de referencia que "escuche, valide el sufrimiento y actúe" y ha situado este apoyo como "uno de los principales factores de protección frente al suicidio".

Sin embargo, en las conclusiones del informe, la familia no aparece entre las principales figuras de confianza y solo dos de cada 10 jóvenes aseguran haber confiado en el profesorado.

EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD Y PACTO DE ESTADO CONTRA DISCURSOS DE ODIO

En este contexto, la presidenta de la federación, ha instado a impulsar la educación en diversidad sexual, de género, familiar y corporal en todo el país, al tiempo que ha urgido a la aprobación de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio, con el objetivo de poner fin a la "espiral de violencia que se incrementa a diario con el odio y los bulos que se esparcen a través de las redes sociales y en la esfera pública".

Con motivo de la vuelta al cole, FELGTBI+ ha puesto en marcha la tercera edición de su campaña 'Mute al Mito', dirigida a desmentir bulos que circulan por internet entre la población más joven. En esta ocasión, de la mano de 'influencers', también traslada a la juventud las consecuencias reales que tienen los bulos y los discursos de odio en redes sociales en forma de supuestas bromas, motes, estereotipos y mitos.

Según la investigación de la Federación, aproximadamente una de cada 10 personas LGTBI+ de entre 18 y 24 años ha sufrido insultos, aislamiento, trato vejatorio o 'ciberbullying' durante la Secundaria. Además, el 'ciberbullying' es la tercera forma más frecuente en la que se manifiesta el acoso contra la infancia y juventud LGTBI+.