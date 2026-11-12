Casi la mitad de los adultos afectados por la dana de 2024 presentaba malestar psicológico 18 meses después

Archivo - Vecinos retiran agua y barro con cepillos, a 6 de noviembre de 2024, en Pedralba, Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El 49 por ciento de la población adulta de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024 presentaba malestar psicológico moderado o alto un año y medio después de las inundaciones, mientras que el 15,7 por ciento mostraba síntomas compatibles con un probable trastorno de estrés postraumático.

Así lo indican los principales resultados de la primera fase del 'Estudio de Seguimiento Epidemiológico de la Salud Mental en la Zona DANA (SEDANASM)'. El Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana han impulsado este trabajo, que ha sido coordinado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio y el equipo de epidemiología de la Conselleria han participado en la coordinación científicotécnica y en el análisis de los datos.

El estudio se realizó entre febrero y abril de 2026, en ese tiempo el equipo completó 7.496 entrevistas a una muestra representativa por sexo y edad de la población de seis o más años de las zonas afectadas por la dana. En total, participaron 6.180 personas adultas, 1.024 menores de 6 a 14 años y 292 adolescentes de 15 a 17 años. Los cuestionarios evaluaron el malestar psicológico, los síntomas de estrés postraumático y la calidad de vida relacionada con la salud.

En la población adulta, los síntomas compatibles con un probable trastorno de estrés postraumático se detectaron en el 9 por ciento de las personas con un nivel de afectación moderado y en el 26 por ciento de las que sufrieron el mayor impacto. La asociación se mantuvo al tener en cuenta factores como la edad, el sexo, la situación económica y los antecedentes de problemas de salud mental.

El malestar psicológico fue más frecuente entre las mujeres adultas, con un 54,8 por ciento frente al 41,9 por ciento de los hombres. Las entrevistas también recogen las consecuencias directas de las inundaciones: el 24,8 por ciento de las personas adultas declaró haber perdido a alguien cercano, el 12,7 por ciento fue arrastrado por el agua o quedó atrapado en ella y el 32,7 por ciento sufrió daños en su vivienda habitual. Mientras que el 36 por ciento refirió un impacto económico moderado o grave.

"Estos resultados respaldan claramente la necesidad de continuar manteniendo estos recursos de atención a la salud mental que ya están establecidos en las zonas afectadas. Además de prestar una especial atención a las personas que sufrieron un mayor impacto, a las que atraviesan dificultades económicas o a las que ya tenían algún problema previo relacionado con la salud mental", ha apuntado Pepa Sierra, jefa de área del CCAES.

DIFICULTADES EMOCIONALES EN EL 25% DE MENORES DE 6 A 14 AÑOS

El estudio ha detectado dificultades emocionales o de conducta en el 25,5 por ciento de los menores de 6 a 14 años y malestar psicológico en el 39,1 por ciento de los adolescentes de 15 a 17 años. Los síntomas de estrés postraumático se observaron en el 22,2 por ciento del primer grupo y en el 20,5 por ciento del segundo.

Entre las alteraciones de la vida cotidiana, el informe destaca que dos de cada tres menores tuvieron dificultades para acudir a su centro educativo tras las inundaciones.

Según Sanidad, los resultados respaldan la necesidad de mantener los recursos de atención a la salud mental en las zonas afectadas y de prestar especial atención a las personas que sufrieron un mayor impacto, atraviesan dificultades económicas o tenían problemas de salud mental previos. Así, Sanidad subraya que, en la población adulta, un menor apoyo social percibido también se asoció con peores resultados.

El Ministerio señala que esta primera fase establece el punto de partida del seguimiento y que las cifras proceden de cuestionarios de detección de síntomas, por lo que deben interpretarse como estimaciones poblacionales.

"Las dos fases siguientes, las que realizaremos dentro de un año y dentro de dos, después de esta primera que acabamos de publicar, son las que nos permitirán conocer qué problemas persisten, cómo van evolucionando los factores y a qué factores están asociando tanto el impacto como la recuperación", ha finalizado Sierra.