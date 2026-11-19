Presentación de los datos del Observatorio sobre las plantillas médicas de los Centros de Salud, realizado por el sindicato médico Amyts y la plataforma APSeMueve - EUROPA PRESS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 669.000 personas en la Comunidad de Madrid, el 9,3% del total, no tiene asignado un Médico de Familia o Pediatra, con un déficit en Atención Primaria de 485 profesionales de estas categorías para poder atender de manera adecuada a la población de la región (368 Médicos de Familia y 117 Pediatras).

Así se refleja en los datos del Observatorio sobre las plantillas médicas de los Centros de Salud, realizado por el sindicato médico Amyts y la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de este primer nivel asistencial, en base a datos obtenidos en 265 centros de salud y sus consultorios, el 100% de la región, con la situación recogida a 9 de noviembre de 2026.

Estos datos de "la situación real" con la información de primera mano de sus profesionales han sido expuestos en rueda de prensa en la sede de Amyts por la secretaria general del sindicato médico, Ángela Hernández, y los doctores Ezequiel Arranz (Centro de Salud San Blas de Parla), Mar Nogerol (Centro de Salud de Cuzco de Fuenlabrada), Antonio Cabrera (Centro de Salud Daroca en La Elipa) y Javier Amador (Centro de Salud Los Ángeles de Villaverde).

Según han remarcado, los datos reflejan que se trata de una "situación de deterioro generalizada y que se extiende en el tiempo" con un "déficit estructural" de profesionales que "sigue afectando a la mayoría de los centros de salud y a cientos de miles de pacientes" y a los que la Consejería de Sanidad no busca soluciones.

En detalle, según las conclusiones del informe, un 66,8% de los 265 centros de salud analizados tienen las plantillas médicas incompletas, es decir 177. "Dos de cada tres centros abren cada mañana incompletos", ha denunciado Mar Noguerol, que ha indicado que este déficit además "tiene código postal" ya que afecta principalmente a la zona sur y oeste de la región, las más deprimida económicamente de la región. De este modo, únicamente el 14,3% (38 centros) cuenta con su plantilla médica disponible a diario.

En el estudio se apunta que de las 3.784 plazas de Médico de Familia ofertadas en la región, el 9,7% están sin cubrir, es decir, 368. De ellas, 161 son por vacantes (plazas sin titular, en las que la población no tiene asignado a ningún médico); 207 por ausencias no cubiertas (plazas con un médico asignado, que por algún motivo no está y no se suple durante dos o más meses); y 107 por reducciones de jornada de los profesionales titulares sin cubrir.

En el caso de Pediatría, de las 877 ofertadas, son 117 las que están sin cubrir, es decir, el 13,19%. En este caso, 50 son por vacantes, 67 por ausencias de larga duración y 41 por reducciones de jornada.

El análisis identifica también los centros en los que las vacantes estructurales y las ausencias prolongadas sin cubrir representan al menos el 20% de la plantilla de cada categoría profesional. Con este criterio, 46 centros de salud se encuentran en situación crítica en Medicina de Familia y 65 en Pediatría, lo que significa que cuentan con menos del 80% de su plantilla médica cubierta en estas categorías.

En comparación con el año previo, de los 47 centros que estaban en situación crítica en Medicina de Familia en marzo de 2025, solo 12 continúan en esa situación, mientras que se han incorporado otros 33. Las áreas de toda la Comunidad de Madrid más afectadas son la oeste y la sur.

En concreto, en la zona oeste faltan el 12.8% (57) de médicos de familia y el 14.4% (16) de pediatras y en la sur faltan el 11.9% (55) de médicos de familia y el 19.5% (25) de pediatras. El área centro es la que más plazas vacías de Medicina de Familia tiene con 85.

Según han reseñado, esto alcanza una situación crítica en el Centro de Salud Martínez de la Riva, en Puente de Vallecas, donde faltan cuatro de los seis profesionales del turno de tarde. Una situación "insostenible" ante la que se ha lanzado un ultimátum a la Dirección Asistencial para que se cubran las plazas o presentarán su dimisión.

RUPTURA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Los profesionales han denunciado además la ruptura del principio básico de la Atención Primaria como es la garantía de la continuidad asistencial al contar con el seguimiento del mismo profesional a lo largo de la vida. Así, unas 668.000 personas en la Comunidad no tienen un seguimiento continuado por un médico de familia o pediatra, el 9,3% de la población.

En concreto, se trata de 552.000 adultos y 117.000 niños. En este sentido, han explicado que, pese a la leve mejoría respecto a la anterior oleada --marzo de 2025-- no compensa el crecimiento de la población (+1,1%), de modo que los habitantes por médico de familia efectivo aumentan de 2.096 a 2.108.

Además, el estudio incorpora por primera vez una medición sistemática de los profesionales que comparten su jornada semanal entre dos centros de salud, el denominado modelo '4+1' (son contratados para un centro de salud concreto pero deben aceptar como condición desplazarse un día a la semana a otro centro distinto).

Según los datos recogidos, en Medicina de Familia, 144 médicos trabajan parte de su jornada fuera de su centro de origen, procedentes de 94 centros de salud, una cifra que representa el 3,8% de la plantilla de esta categoría.

Según han expuesto, el coste es el equivalente a 300 médicos de familia contratados a jornada completa, lo que permitiría plantillas estables y permitiría cubrir el 87% de todo el déficit estructural actual.

En Pediatría, son 13 los profesionales cedidos desde 11 centros, con una media aproximada de dos días semanales fuera de su centro de origen. En conjunto, se contabilizan 29 jornadas semanales de trabajo desplazadas, equivalentes aproximadamente a seis pediatras a jornada completa.

También han denunciado la práctica de los módulos de absorción (horas extras), una medida "excepcional" y provisional contemplada en los acuerdos de salida de huelga que, según han criticado, se ha perpetuado desde la Consejería.

En este sentido, según los datos obtenidos en el Portal de Transparencia por Amyts y APSeMueve, en Medicina de Familia hubieran sido necesarios 285 profesionales para asumir las 399.891 horas extras de 2025, en las que se atendió a 2.399.346 pacientes, con un gasto de casi 20 millones. En el caso de Pediatria, el déficit se estima en 27 pediatras al haberse realizado más de 37.000 horas extras para atender a 223.156 niños.

Desde Amyts y APSeMueve han censurado la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad ante esta situación, así como la infrafinanciación de este primer nivel asistencial, por debajo de la media nacional. "Ocultar la realidad no oculta los problemas. A pesar de tener capacidad de solución, prefiere obviar la realidad en lugar de afrontarla", ha censurado la secretaria general del sindicato médico.

En esta línea, han puesto sobre la mesa lo que han denominado "la escalera de la solución", que habría que subir "peldaño a peldaño" hasta alcanzar el objetivo de cumplimiento normativo, que pasaría por llegar a los 1.000 médicos adicional.

Así, el primer paso, "lo básico", sería cubrir el 100% de la plantilla actual, es decir, 485 contratos. A ello se sumaría un segundo paso que contemple el crecimiento población y eleve a 537 las contrataciones con 52 nuevos por aumento de habitantes y un tercero que tendría en cuenta las reducciones con 600 médicos en total.

De este modo, el cuarto y último sería alcanzar la ratio recomendada por el Ministerio (1.500 adultos/1.000 niños), para lo que se precisaría mil médicos adicionales.

"La Atención Primaria madrileña continúa sin disponer de los profesionales necesarios para ofrecer una atención accesible, de calidad y con la continuidad que merece la población", han zanjado.