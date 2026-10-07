Carmen Fúnez (PP) promete "reformas valientes" en Sanidad si llegan al Gobierno tras las elecciones

Archivo - La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que de llegar al Gobierno, tras las próximas elecciones del 29 de noviembre, harán "reformas valientes que cuenten con todos los actores que dan fuerza al sistema sanitario".

"Si los españoles nos dan su confianza, tendremos al presidente del Gobierno con un mayor nivel de conocimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha defendido durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad que organizan EL ESPAÑOL e Invertia.

Para Fúnez, "el mayor riesgo" de la sanidad en España es "dejarla como está" porque el sistema está "tensionado" y requiere tomar medidas. En cualquier caso, "no se puede hablar de presupuesto ni de innovación si no se marca la hoja de ruta del SNS para las próximas dos décadas". Fúnez ha mostrado su intención de "recuperar la política de cohesión en materia sanitaria" y ha indicado que "no habrá reforma sanitaria con el PP sin contar con los profesionales", al tiempo que reclama que el sectarismo salga del Ministerio de Sanidad.

En cuanto al Estatuto Marco, ha admitido la necesidad de su reforma después de más de 20 años para abordar jornada, guardias, clasificación, conciliación, estabilidad y desarrollo profesional, pero pide hacerlo "con todos los profesionales sentados en la misma mesa".

"Detrás de una guardia imposible hay un profesional agotado; detrás de una innovación que tarda en llegar hay un paciente para que el tiempo sí que importa; y detrás del Sistema Nacional de Salud hay millones de españoles en que confían que cuando llegue uno de los momentos más difíciles de su vida el país, a través del Sistema Nacional de Salud, estará ahí. No podemos defraudar ni fallar a esa confianza", ha afirmado.

Por otro lado, ha denunciado el déficit de profesionales y el relevo generacional de los próximos años, ante lo que plantea una planificación de recursos humanos a medio y largo plazo, acompasando las plazas MIR a las necesidades futuras, aumentando la capacidad docente y mejorando las condiciones laborales y de conciliación de los profesionales.

Asimismo, ha criticado que la única ley sanitaria que ha conseguido aprobar el Gobierno durante esta legislatura ha sido la de la Agencia Estatal de Salud Pública y, aun así, no la ha desarrollado, ante lo que pide recuperar el plan estatal de preparación y respuesta trabajado tras la pandemia y garantizar una reserva estratégica de medicamentos.

Además, el proyecto del PP incluye, que vislumbra con desarrollo de más de una legislatura, incorpora reforzar vacunación, cribados, detección precoz, hábitos saludables y prevención de las grandes enfermedades crónicas y neurológicas, como vía para preservar la salud y garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, ha reafirmado el compromiso de Feijóo con la salud mental, con un plan que contempla incorporar 10.000 profesionales y una inversión de 700 millones de euros anuales hasta alcanzar ese objetivo.