Carlos Magdaleno, reelegido presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias - ANEA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha informado de que Carlos Magdaleno continuará siendo su presidente durante los próximos cuatro años tras hacerse oficial su reelección en el cargo con motivo de la celebración de su Asamblea General Electoral Extraordinaria.

Según ha indicado esta organización, la renovación de Magdaleno como su máximo representante "afianza su etapa de liderazgo de los últimos ocho años al frente de la patronal del transporte sanitario en España". Además, el resultado de este órgano electoral "refleja el apoyo mayoritario del sector a la labor desarrollada hasta la fecha", ha explicado.

Por ello, se ha respaldado la continuidad de una línea de trabajo centrada "en la defensa de los intereses de las empresas y en el fortalecimiento del transporte sanitario como servicio esencial", ha continuado ANEA, cuyo presidente ha agradecido la confianza depositada y ha destacado la importancia de "seguir trabajando desde la unidad y la responsabilidad para hacer frente a los desafíos del sector".

Es necesario "avanzar en cuestiones clave, como la estabilidad del marco normativo, la sostenibilidad económica del servicio y la mejora constante de la calidad asistencial", ha continuado Magdaleno, que estará acompañado en la Junta Directiva por Isaías Rodríguez, Juan de Dios Pastor y Javier Sánchez, como vicepresidentes; Ángel Paniceres, como secretario general; y Ricardo Gómez, como tesorero.

Ahora, según esta entidad, el objetivo es dar continuidad a los proyectos en marcha y seguir reforzando su posición en el ámbito institucional. Además, con esta renovación de cargos, ha afirmado subrayar su compromiso de continuar siendo la voz representativa del transporte sanitario en España, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector y a la prestación de un servicio eficiente y de calidad.