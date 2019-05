Carcedo da la bienvenida a los nuevos MIR y les pide que no se olviden de la prevención y promoción de la salud

Actualizado 29/04/2019 12:41:26 CET

El número uno en del examen MIR 2019 elige Dermatología Médica y Quirúrgica en el Hospital La Paz de Madrid

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha dado este lunes la bienvenida a los nuevos MIR que optan a ocupar 8.402 plazas, a quienes les ha pedido que "nunca" se olviden de la prevención y promoción de la salud en la población.

Carcedo se ha pronunciado así durante el acto de asignación de plazas MIR, celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad y se un día después de las elecciones generales, celebradas este domingo 28 de abril y en las que ha resultado elegido el PSOE, partido de gobierno al que pertenece la actual ministra.

Allí, ha recordado que los profesionales médicos con "imprescindibles" en el Sistema Nacional de Salud (SNS), señalando que el sistema MIR es una de las "garantías" de cohesión y calidad del sistema. "Cada año se incorporan nuevos especialistas y se profundiza en la doble función que tiene el sistema y que ha sido calificado como uno de los de más calidad y eficiencia del mundo", ha dicho.

En este sentido, durante el acto, Carcedo ha esperado que las "aspiraciones, inquietudes y motivaciones personales" de todos los que van a comenzar su formación MIR se vean "correspondida" con la gestión de las administraciones sanitarias. "Habéis demostrado que sois brillantes, que sois capaces de superar la primera barrera, que es esa altisima nota de corte, y ahora tenéis que enfrentaros a la segunda gran prueba que es la de obtener una plaza tras acabar la formación MIR", ha detallado la ministra.

Dicho esto, se ha alegrado de que el 62,8 por ciento de los nuevos MIR sean mujeres, y ha mostrado su deseo de que en un futuro próximo haya más jefas de servicios y mujeres gerentes de hospital. Así, les ha vuelvo a desear "toda la suerte del mundo" y que la elección de especialidad que hayan hecho sea la "más satisfactoria".

PRIMER MIR 2019: "ESTO ES LA CULMINACIÓN DE MI SUEÑO DE PEQUEÑA"

José Manuel Busto el residente MIR que mejor calificación ha obtenido en esta convocatoria y va a realizar la especialidad de Dermatología Médica y Quirúrgica en el Hospital La Paz de Madrid. No obstante, tal y como él mismo ha reconocido, había barajado también la posibilidad de realizar Pediatría, si bien finalmente se decantó por Dermatología al tener más salida profesional-

"He elegido esta especialidad porque es una de las que más me gustaban y porque tiene mucha salida profesional, es muy dinámica, muy resolutiva, muy variada y muy visual", ha dicho, para esperar formarse "muy bien" durante los próximos cuatro años para ser un "buen especialista y un buen médico".

Del mismo modo se ha pronunciado Ainara Baines, quien ha obtenido la quinta plaza de la prueba MIR, siendo la primera chica en la lista de los alumnos con la nota más alta. Baines realizará Medicina Digestiva en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Me dijeron que en Madrid hay hospitales muy potentes y que iba a salir muy curtida y por eso he elegido venirme aquí, ya que yo soy de Navarra. Aunque me gustaba toda la Medicina he elegido Digestivo porque es una especialidad muy amplia", ha dicho.

Guillermo González López ha sido el que ha obtenido la segunda mejor puntuación en el examen MIR, y realizará Anatomía Patológica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid; Manuel Sánchez, número tres, realizará Dermatología Médico Quirúrgica en el Hospital Universitario Virgen Nieves de Granada; y Roger Collet Vidiella, en el cuarto puesto que hará Neurología en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Completan la lista de los diez primeros MIR, Elvira Laffond, que ha obtenido la sexta mejor puntuación y que hará Cardiología en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; Rodrigo Gil realizará Hematología y Hemoterapia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid; Andoni López Maseda se formará en Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo; Laura Pérez Sos realizará Pediatría en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia; y, finalmente, Daniel Gil Alós, que ocupa el décimo lugar en la tabla de mejores puntuaciones, hará Hematología y Hemoterapia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.