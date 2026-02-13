Cantabria fija los servicios mínimos para la huelga médica de la próxima semana y las convocadas hasta junio

Archivo - Imagen de una concentración de médicos en Cantabria el pasado diciembre - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

El Gobierno de Cantabria (PP) aprobó el jueves en su reunión semanal el decreto de servicios mínimos para la huelga de médicos convocada a nivel nacional, y respaldada por el Sindicato Médico en la comunidad, para la próxima semana, esto es del 16 al 20 de febrero, así como para las de marzo (16-20), abril (27-30), mayo (18-22) y junio (15-19), con el fin de reclamar un estatuto propio.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), subraya la necesidad de "ponderar los intereses en conflicto, que son el ejercicio del derecho de huelga con el derecho de la ciudadanía a la salud y a la atención sanitaria, no pudiendo ésta impedir el ejercicio de aquélla, pero tampoco este ejercicio ser tan exorbitante que ponga en riesgo la salud y la atención sanitaria de la población, al menos, en la atención urgente y no demorable".

En él se fijan los servicios mínimos en atención especializada en los distintos hospitales (Valdecilla; Sierrallana; Comarcal de Laredo y Tres Mares) y también en Primaria.

También el BOC ha publicado la orden de la Consejería de Presidencia, con competencias también en materia de seguridad, por la que se fijan los servicios mínimos para los trabajadores sanitarios de la empresa que presta el servicio de transporte mediante helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate, transporte sanitario y otras de Protección Civil, así como en el servicio de asistencia sanitaria en las emergencias atendidas por el equipo de rescate y salvamento del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria.