Bustinduy considera "urgente" regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores

Imagen del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una jornada sobre la regularización de la publicidad de alimentos no saludables, en el Congreso. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que es "urgente" poner en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niños y adolescentes.

"Se dan condiciones más que de sobra para que planteemos por fin de una manera audaz y ambiciosa algo que en realidad corresponde a garantizar entornos seguros para el desarrollo de los niños y niñas en España", ha subrayado Bustinduy durante la inauguración del acto 'Comer sano no es un tema menor' en el Congreso de los Diputados.

En las jornadas, que han contando con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha abordado la publicidad de alimentos no saludables.

En este sentido, Bustinduy ha asegurado que Consumo lleva tiempo buscando la fórmula para regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, como ya hacen otros países del entorno como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia.

El ministro ha resaltado que la regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niños y adolescentes cuenta con el apoyo social y transversal: "Hasta un 79 por ciento de la población se expresa a favor de una regulación de este tipo".

A continuación, ha lamentado que los entornos publicitarios y comerciales "bombardean" de manera sistemática a los niños con mensajes publicitarios. "Si un niño o una niña recibe de media 30 impactos publicitarios de bebidas y alimentos insanos cada día pues es evidente que la eficacia de ese esfuerzo educativo que se da a los comedores y que se da por parte de las familias (...)se ve limitado", ha manifestado.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que los cuerpos de los ciudadanos se han convertido en "un mercado abierto". "Vivimos en una sociedad en la que elección está cuestionada, sugerida o bombardeada por mensajes publicitarios", ha resaltado.

Rego también ha afirmado que el acceso a una alimentación saludable es un "acto de justicia social" y ha defendido la regulación de la publicidad de alimentos para proteger la "libertad" de los ciudadanos.

CASI EL 40% DE LOS ADOLESCENTES TOMA BEBIDAS ENERGÉTICAS

En este contexto, Bustinduy ha recordado que el Ministerio de Consumo plantea prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, y ampliar esta prohibición a los menores de 18 años en el caso de las bebidas con más de 32mg de cafeína por cada 100ml.

Al hilo, ha advertido de que el 38,4 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años toma bebidas energéticas y ha alertado sobre los efectos nocivos que pueden tener para su salud. "Además, un 15 por ciento de ellos las consume mezcladas con alcohol", ha agregado.

El dato lo arroja la encuesta ESTUDES que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad con el objetivo de conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes que cursan Enseñanzas Secundarias.

Este estudio refleja que 4 de cada 10 adolescentes encuestados toma bebidas energéticas y que su consumo tiene una mayor incidencia entre los chicos (45,7%) que entre las chicas (31%). Además, el informe revela que un 15 por ciento de estos adolescentes mezcla las bebidas energéticas con alcohol, una práctica que multiplica los riesgos para la salud.

PLAN DE OBESIDAD INFANTIL

Durante su intervención, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que su departamento está trabajado con otros ministerios en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.

"La obesidad infantil es la punta del iceberg del malestar infantil", ha señalado García, que lo ha relacionado con el sedentarismo, el exceso de pantallas, la falta de sueño y una mala alimentación, y ha defendido impulsar "iniciativas legislativas" para revertir esta situación.

En este sentido, ha indicado que la obesidad infantil impacta el doble en aquellas familias que tienen menos renta en comparación con las que tienen mayor capacidad económica, y ha puesto en valor el peso de los determinantes sociales.

Según ha asegurado García, estos datos se traducen en un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, problemas respiratorios, trastornos del sueño y dificultades de salud mental. "No estamos hablando de una cuestión estética, sino de un problema de primer orden de salud pública", ha subrayado.

Por todo ello, la ministra de Sanidad ha subrayado que la infancia debe situarse "en el centro de todas las políticas", ante el impacto de los determinantes comerciales en sus hábitos alimentarios.