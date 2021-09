Bruselas propondrá dotar a la nueva agencia antipandemias con 6.000 millones hasta 2027

HANDOUT - 15 September 2021, France, Strasbourg: President of the European Commission Ursula von der Leyen.

HANDOUT - 15 September 2021, France, Strasbourg: President of the European Commission Ursula von der Leyen. - Frederic Marvaux/European Parlia / DPA

BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea propondrá dotar a la nueva autoridad europea de respuesta a pandemias con 6.000 millones de euros hasta 2027, lo que supone unos 1.000 millones de euros al año, con el objetivo de que la UE esté mejor preparada ante el posible surgimiento de nuevas amenazas sanitarias.

"Tenemos que asegurar que ningún virus convierta una epidemia local en una pandemia mundial", ha subrayado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en el Debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea ha relanzado en su intervención la creación de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés), cuya creación ya avanzó hace un año en el mismo evento, cuando resaltó la necesidad de que la UE se dotara de una agencia similar a la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (Barda) de Estados Unidos.

En este contexto la alemana ha defendido que esta agencia "será una baza importantísima para abordar futuras amenazas para la salud en una fase temprana", así como que contará con una financiación "masiva" que alcanzaría los 50.000 millones de euros.

El presupuesto comunitario aportará 6.000 millones de euros, según han explicado a Europa Press fuentes comunitarias. La Comisión Europea presentará oficialmente la propuesta legal para crear la HERA en una rueda de prensa este jueves.

Von der Leyen ha reivindicado, en cualquier caso, la actuación de la UE para hacer frente a la pandemia de COVID-19: "Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho a la europea y ha funcionado", ha celebrado, después de recordar que más del 70% de la población adulta de la UE ya está totalmente vacunado.

No obstante, ha advertido de que una pandemia "no es una carrera de velocidad sino una maratón", al tiempo que ha señalado que aunque la UE "tiene razones para tener confianza", no puede ser "complaciente".

En este contexto, ha señalado que la "primera prioridad" es "acelerar el proceso de vacunación mundial". "Se trata de una de las grandes cuestiones geopolíticas de nuestro tiempo", ha apuntado la jefa del Ejecutivo comunitario antes de anunciar que Bruselas donará 200 millones de dosis de vacunas para mediados del próximo año, que se sumarán a los 250 millones que ya se había comprometido a compartir.

La segunda prioridad, ha indicado, es "continuar con los esfuerzos" dentro del bloque y en especial hacer frente a "las preocupantes divergencias existentes en las tasas de vacunación" entre los Estados miembros.

"Es necesario mantener el ritmo de vacunación", ha afirmado antes de subrayar que la UE "está preparada" y cuenta con 1.800 millones de vacunas adicionales para cuando se necesiten "dosis de refuerzo".