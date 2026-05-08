Bolaños dice que los españoles del 'MV Hondius' están colaborando, pero hay "herramientas legales" si rechazan aislarse

El secretario de Justicia del PSOE y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en una visita realizada a las instalaciones de la Escuela Agraria en Vícar (Almería). A 7 de mayo de 2026 en Vícar, Alm - Marian León - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que los españoles a bordo del crucero 'MV Hondius', en el que se desató un brote de hantavirus, están colaborando con las autoridades españolas, si bien ha recordado que el Gobierno cuenta con "herramientas legales" para garantizar la salud pública en caso de que rechacen el aislamiento preventivo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que está en contacto tanto con los 14 pasajeros españoles del crucero que llegarán entre el sábado de madrugada y el domingo por la mañana al puerto de Granadilla (Tenerife) como con sus familias. "Están muy colaboradores, muy facilitadores", ha indicado Bolaños.

El ministro también se ha pronunciado en el caso de que alguno de estos pacientes no quiera pasar la cuarentena en el hospital madrileño. Según ha explicado, el Estado cuenta "herramientas legales más que suficientes", citando la Ley Orgánica 3/1986, que sirven para "favorecer y garantizar la salud pública".

"Lógicamente si no hubiera colaboración por parte de estas personas, obviamente habría herramientas legales para que ese aislamiento y esa cuarentena se pudieran llevar a cabo. Estamos hablando de una cuestión de salud pública", ha advertido el titular de la Presidencia, a la vez que ha subrayado que los protocolos que se siguen están consensuados de la mano de la Organización de la Mundial de la (OMS) en coordinación con el Centro Europeo de Prevención de las Enfermedades.

El ministro también ha apuntado que la operación de evacuación de los pasajeros en el crucero "no debiera prolongarse demasiado" y, una vez fondeen en el puerto canario, se realizará el triaje en el mismo buque. Así, ha confirmado que el Gobierno mantiene conversaciones con los países de origen para que sus ciudadanos puedan ser evacuados.

APOYO A GARCÍA Y COORDINACIÓN CON CANARIAS

Tras las protestas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, exigiendo que el crucero llegara a Cabo Verde y no a las islas, Bolaños ha recordado que fue una decisión que tomó la OMS, que puso en valor el sistema sanitario español para llevar la evacuación "con todas las garantías y seguridad". "Lo decida la OMS y España es miembro", ha enfatizado.

Sobre la denuncia de falta de coordinación con el Gobierno canario en esta crisis sanitaria, Bolaños ha indicado que hubo conversaciones "desde el principio" y que, pese a las ciertas "discrepancias" iniciales, se han acercado posiciones a través del diálogo. "Ahora estamos totalmente coordinados para llevar a cabo la operación tan pronto como el buque llegue a las costas españolas", ha abundado.

Dicho esto, ha defendido a la ministra de Sanidad, de quien ha dicho que "está haciendo un buen trabajo" y ha hablado "con las personas competentes" en Canarias, tanto con el presidente como con la consejera del ramo.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la calma y tranquilidad de la ciudadanía. "Tenemos todos los medios materiales, humanos, técnicos y científicos para llevar a cabo la evaluación y después el tratamiento de las personas en ese barco", ha hecho hincapié Bolaños, que también ha recordado que la OMS ha felicitado a España por contar con los medios para llevar a cabo esa operación.

CULPA A LA OPOSICIÓN POR EL RETRASO DE LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA

Por otra parte, el ministro ha culpado a la oposición por el retraso de la puesta en marcha de la agencia de Salud Pública, una de las promesas del Ejecutivo tras la pandemia del covid para hacer frente a emergencias sanitarias. Así, ha subrayado que se aclaró que este nuevo organismo no invadía competencias, tal y como se quejaban Junts o PNV. "Los virus no entienden de fronteras", ha añadido.

Ha recordado que se llegó a la conclusión de la necesidad de crear una agencia de Salud Pública "tras un proceso de diálogo" durante la pandemia del 2020. No obstante, ha afeado que partidos "de la derecha", como PP y Vox, votaron en contra cuando se llevó al Congreso y retrasó su creación "Seguramente hoy estaría ya funcionando", ha asegurado.

"Una agencia de Salud Pública que sea capaz de tener todo el conocimiento científico y de coordinar las distintas administraciones sanitarias es una gran idea para nuestro país", ha reivindicado el ministro.