Bolaños carga contra el PP por el Hospital de Torrejón: "Ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante la Comisión de Justicia, en el Senado, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recriminado al PP que el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) muestra que "ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente".

Así lo ha hecho durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Senado y tras las informaciones de 'El País' que apuntan a que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, dio instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables en ese hospital.

"Se lo voy a decir bien clarito: las críticas que hace el PP al Gobierno de España son paparruchas comparado con que allí donde gobiernan ustedes ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente", ha expresado Bolaños.

El ministro ha calificado de "grave" lo ocurrido en ese centro hospitalario, subrayando que "hay muchas personas que necesitan de la sanidad pública".

"Y ustedes lo que hacen es negocio. Y por tanto, todas sus críticas palidecen ante la evidencia de ese comportamiento tan grave que se está comprobando que pasa allí donde gobierna el Partido Popular", ha insistido.