Archivo - El BOE publica la resolución que modifica la que atribuye al 024 el servicio de ayuda a personas con riesgo de suicidio - SANKAI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución, de 4 de junio, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se modifica la de 9 de diciembre de 2021, por la que se atribuye el número 024 al servicio de línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida.

Según recoge este texto legal pergeñado desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el teléfono 024, "de alcance nacional", proporciona atención gratuita por parte, no obstante, de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Esta asistencia es facilitada a todos los ciudadanos "con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida", muestra.

De esta manera, se ofrece "atención y apoyo profesional por medio de personal especializado de perfiles multidisciplinares, pudiendo además colaborar con unidades especializadas en las comunidades autónomas y con recursos de emergencias que pudiera ser necesario movilizar", pone de manifiesto esta resolución, que entrará en vigor el 18 de junio.

Ahora, y con "la experiencia acumulada durante los años de prestación del servicio", señala que es necesario "reforzar las garantías de privacidad del usuario sin incurrir en una declaración de anonimato absoluto, de manera que el servicio no deje constancia alguna en las facturas de los usuarios sin que ello resulte limitante a la hora de llevar a cabo una eficaz prestación de servicio asistencial si resultara necesario".

"Por todo ello, y a petición del Comisionado de Salud Mental mediante escrito fechado el 2 de marzo de 2026, procede modificar la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 024 al servicio de línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida", informa.

NUEVO REDACTADO

Con todo, expone que la Resolución de 9 de diciembre de 2021 se modifica reflejando ahora que "el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad es la entidad prestataria del servicio de atención telefónica 'Línea de Ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida' proporcionado a través del número 024".

Además, el nuevo texto refleja que "las llamadas telefónicas al número 024 serán gratuitas, no generarán facturación en origen para el usuario llamante, por lo que no figurarán en la factura, y serán tratadas por los operadores del servicio telefónico disponible al público, a efectos de precios, como llamadas de cobro revertido automático".