Archivo - BOE publica la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, con 12.850 y un 4% más que el año pasado - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2027, con un total de 12.850 vacantes, lo que supone un 4 por ciento más que el año pasado.

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha confirmado esta oferta a través de la Orden SND/854/2026, de 4 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2026 para el acceso en el año 2027 a plazas de FSE para las titulaciones universitarias de Grado/Licenciatura/Diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Estas pruebas, que se realizarán el 23 de enero, a las 14 horas -a las 13 en Canarias-, quedan así oficializadas en los mismos términos en los que fuero anunciadas el pasado 14 de julio, cuando se incidió en que la actual se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 vacantes con respecto a la convocatoria anterior.

Además, Sanidad destacó en su momento que, desde 2018, el sistema sanitario ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas. Este dato representa un crecimiento acumulado del 53 por ciento en los últimos nueve años.

LOCALIDADES EN LAS QUE SE PUEDEN REALIZAR LAS PRUEBAS

Ahondando en la presente convocatoria, las localidades en las que podrán realizarse los exámenes son Santiago de Compostela (A Coruña), Albacete, Alicante, Oviedo (Asturias), Badajoz, Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Cádiz, Cáceres, Santander (Cantabria), Granada, Palma (Baleares), Logroño (La Rioja), Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona (Navarra), Vigo (Pontevedra), Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Los ejercicios consistirán en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única opción correcta. Para su cumplimentación, los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media y cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada una de las incorrectas restará uno, dejando sin valorarse las no contestadas.

Por otra parte, el BOE recoge que el número de plazas que pueden ser cubiertas con personas con discapacidad de las distintas titulaciones se corresponde con el 10 por ciento de la totalidad de las ofertadas en esta convocatoria.

MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE

Por último, se exponen las medidas establecidas para la prevención del fraude tecnológico durante los exámenes. Así, se indica que durante el acceso, permanencia y realización de las pruebas queda prohibida la tenencia o utilización de cualquier dispositivo, equipo, sistema o elemento que permita, facilite o pueda facilitar la comunicación con terceros, el acceso a redes de comunicación electrónicas, el almacenamiento, tratamiento, reproducción, captación, grabación, transmisión o recepción de información, datos, imágenes, sonido o señales de cualquier naturaleza.

Asimismo, queda prohibida la tenencia o utilización de cualquier dispositivo o elemento, electrónico o no, susceptible de utilizarse para obtener, almacenar, transmitir, recibir o intercambiar información durante la realización de la prueba.

Esta última medida comprende, entre otros, teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo (salvo uno de pulsera destinado a la mera indicación de la hora mediante esfera y agujas), dispositivos con conectividad inalámbrica, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización, sistemas de transmisión o recepción de datos y cualesquiera otros dispositivos o elementos de características análogas.