El BOE publica la Ley de cribado neonatal y blinda la confidencialidad de los acuerdos de precios de medicamentos

Archivo - Prueba del talón a un recién nacido. - ISAYILDIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la Ley 3/2026, de 29 de julio, de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa, que entrará en vigor este sábado, con el objetivo de garantizar mayor cohesión y equidad en las conocidas como 'pruebas del talón' y que incluye un artículo para blindar la confidencialidad de los acuerdos de precio y financiación de medicamentos.

La norma, aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, busca reducir las desigualdades entre los programas de cribado neonatal en las distintas comunidades autónomas. En la actualidad, el número de patologías incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 21, pero cada comunidad puede ampliarlas por su cuenta, por lo que algunas disponen de hasta 43, una diferencia que genera inequidad.

Por ello, la nueva ley incorpora una serie de reformas para actualizar y homogeneizar los cribados neonatales, asegurando efectividad clínica, equidad territorial y formación a los profesionales, sostenibilidad e infraestructura. Aun así, las CCAA podrán seguir incorporando en sus respectivas carteras de servicios técnicas y procedimientos no incluidos en la cartera común.

Entre las novedades del texto, se modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para asegurar que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, evalúe el programa de cribado neonatal mínimo una vez al año y de manera continuada, cuando se identifiquen patologías susceptibles de ser incorporadas.

Las evaluaciones periódicas podrán servir para ampliar la lista de enfermedades incluidas en la cartera común, pero en ningún caso puede suponer la eliminación de cribados ya implantados, salvo que cambien las evidencias en los criterios de evaluación de los cribados.

Asimismo, Sanidad elaborará un informe técnico anual de evaluación del programa de cribado que pondrá a disposición de la ciudadanía y las administraciones en su página web y establecerá protocolos consensuados junto a las comunidades autónomas que permitan abordar de manera homogénea tanto en términos de tiempo, como en acceso y confirmación de las pruebas, y de acuerdo con criterios de calidad los procesos de cribado.

CONFIDENCIALIDAD DE PRECIOS

La ley incorpora un artículo no relacionado con su objetivo principal, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para garantizar la confidencialidad de los acuerdos de precio y financiación de medicamentos adquiridos entre la Admnistración y las compañías farmacéuticas.

Según establece el texto, "no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos".

"No obstante lo anterior, el Ministerio de Sanidad publicará información accesible para el público general sobre la financiación de cada producto, así como información agregada sobre el gasto en medicamentos y productos sanitarios, que en su caso complementará la publicada por el Ministerio de Hacienda sobre el gasto público asociado a los mismos. Esta información será publicada con periodicidad suficiente, en formatos abiertos y reutilizables, y estará disponible para su análisis independiente", añade.

Mediante esta ley, el Gobierno también está obligado a actualizar en el plazo de 12 meses desde su entrada en vigor el Documento Marco de Cribado Poblacional, que desarrolla el procedimiento, los criterios y los requisitos de evaluación a verificar, así como los mecanismos de participación de sociedades científicas, expertos externos y asociaciones de pacientes y familiares en la evaluación del programa de cribado neonatal.

La norma, que vincula la financiación del Programa de cribado neonatal a los Presupuestos Generales del Estado, también insta a que el Gobierne implemente acciones para mejorar la formación de profesionales sanitarios en enfermedades raras y diagnóstico neonatal.