El BOE publica la derogación de la regulación de precios de los productos de prevención del COVID-19

Archivo - Imagen de archivo de una caja con test de antígenos contra la COVID-19. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la derogación de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia para garantizar el acceso a productos de prevención del COVID-19, lo que pone fin a los precios máximos fijados para su venta al público.

En concreto, se deroga la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, que fijaba precios máximos para artículos frente al COVID-19, como mascarillas, tanto quirúrgicas como higiénicas, los antisépticos de piel sana, y con carácter temporal, los geles y soluciones hidroalcohólicas para manos, de naturaleza cosmética.

Además, con base en la orden, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia aprobó distintas resoluciones que afectaban a estos productos. Asimismo, al amparo de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, se fijaron los precios máximos de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables y de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico.

Según el BOE, la actual situación sanitaria, tras el fin de la crisis de la COVID-19 declarado en julio de 2023, hace innecesarias estas medidas, por lo que se deroga la orden de abril de 2020 que intervenía los precios de estos productos. Asimismo, se dejan sin efecto las resoluciones de intervención de precio de las mascarillas quirúrgicas desechables y de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico, para que puedan ser comercializados a precio libre.

En la tramitación de la derogación se ha dado audiencia a los sectores afectados y se ha consultado a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La orden entrará en vigor este viernes, momento en el que los productos para prevenir el COVID-19 dejarán de tener precios máximos fijados para su venta al público.