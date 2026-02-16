El BOE publica la convocatoria de pruebas para reconocer títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud

Archivo - Imagen de archivo de un gn grupo de personas en las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la convocatoria de las pruebas teórico-prácticas para el reconocimiento profesional de títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud obtenidos fuera de la Unión Europea.

Así, el artículo 12 del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, regula las características y la organización de las pruebas teórico-prácticas que deben realizar los aspirantes propuestos por el Comité de Evaluación tras la emisión del informe-propuesta.

La relación definitiva de personas convocadas, el número de convocatoria de cada aspirante, así como las fechas, lugar y hora de celebración de la misma serán publicados en la página web del Ministerio de Sanidad en la primera quincena de junio de 2026.

Según el BOE, las pruebas se ajustarán a los criterios establecidos en la Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se actualizan los criterios comunes sobre organización, formato, contenido, calificación y garantías de las pruebas teórico-prácticas, para el reconocimiento de estos títulos.

Una vez publicada en la página web del Ministerio de Sanidad la relación definitiva de aspirantes convocados a la prueba, estos deberán comunicar su intención de participar en la convocatoria que corresponda al menos, con una semana de antelación respecto a la fecha fijada para la realización de la prueba, a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

Las personas aspirantes realizarán en el mismo acto las dos partes de las que consta la prueba teórico-práctica, una a continuación de la otra, que tendrán las características previstas en el resuelve primero de la resolución de esta Dirección General, de 4 de noviembre de 2022.

La primera parte de la prueba tendrá una duración de noventa minutos y consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 70 preguntas más 5 de reserva, todas ellas con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será correcta.

La segunda parte de la prueba se realizará a continuación de la primera, tendrá una duración de setenta y cinco minutos y consistirá en el desarrollo por escrito de tres supuestos prácticos con problemas concretos de la especialidad de que se trate. Dichos supuestos prácticos constarán de un número no inferior a tres preguntas de respuesta abierta que deberán ser contestadas de forma razonada.

El contenido de la prueba está basado en la práctica profesional diaria y actualizada de un especialista del Sistema de Salud y encuentra como base las competencias profesionales del programa oficial de la especialidad en España.

Para el acceso a la sede en la que se realizará la prueba será necesario que el aspirante concurra provisto de su documento nacional de identidad (DNI), número de identificación de extranjero (NIE) o pasaporte y de bolígrafo de tinta indeleble color azul o negro.

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS VÁLIDAS EL 1 DE OCTUBRE

Asimismo, en la página web del Ministerio de Sanidad, el 1 de octubre de 2026, se publicará la plantilla provisional con la relación de respuestas válidas correspondientes a las preguntas de la primera parte de la prueba teórico-práctica de cada una de las especialidades, junto con el trámite para realizar posibles impugnaciones a las mismas, en un plazo de tres días naturales desde el día siguiente al de su publicación.

Para ser declarada apta, será necesario que la persona aspirante supere cada una de las partes que componen la prueba teórico-práctica que, a estos efectos, será objeto de evaluación independiente. Por lo que aquellos aspirantes que obtengan la calificación de no apto en la primera parte de la prueba teórico-práctica, no serán calificados de la segunda parte.

En cuanto a la calificación de la primera parte de la prueba teórico-práctica, cada pregunta correctamente contestada se puntuará con un punto y por cada pregunta incorrectamente contestada se restarán 0,25 puntos. No se valorarán las preguntas que no hayan sido contestadas. El cuestionario de preguntas se valorará sobre una escala de cero a setenta puntos, siendo necesario obtener, como mínimo, cuarenta puntos para ser considerado apto en esta primera parte de la prueba.

En cuanto a la calificación de la segunda parte de la prueba teórico-práctica, se valorará sobre un máximo de treinta puntos, estará integrada por la suma de las puntuaciones que obtenga la persona aspirante en cada supuesto práctico, a cuyos efectos cada uno de ellos se valorará sobre diez puntos como máximo. No se calificará a aquellas personas aspirantes que dejen alguno de los supuestos prácticos sin contestar o que obtengan una puntuación de cero en alguno de ellos. Para ser declarado apto en esta segunda parte será necesario que la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres supuestos sea igual o superior a quince puntos.

Concluida la calificación final de las pruebas, el Comité de Evaluación formulará un informe-propuesta positivo o un nforme-propuesta negativo.