El BOE publica las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada que oferta el Ministerio de Sanidad para 2026

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

Para 2026, el Ministerio de Sanidad oferta un total de 12.366 plazas, lo que supone un aumento del 3,5 por ciento (423 plazas), respecto al año anterior. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR); seguida de la titulación de Enfermería (EIR) con 2.279. Así, el Ministerio recalca que desde 2018 se ha producido un incremento del 54 por ciento, "en cumplimiento del compromiso con la formación especializada de profesionales sanitarios", añade.

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR): 9.276 plazas, 8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 928 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Enfermería (EIR) cuenta con 2.279 plazas, 2.199 plazas de titularidad pública y 80 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 228 plazas podrán ser cubiertas.

Le sigue Farmacia (FIR) con 362 plazas, 347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 36 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Por su parte, Psicología (PIR) cuenta 280 plazas, 259 plazas de titularidad pública y 21 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 28 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Química (QIR) cuenta con 29 plazas, todas las plazas dependen de centros de titularidad pública, y 3 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Por su parte, Biología (BIR) cuenta con 83 plazas, 80 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 8 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Por último, Física (RFIR) cuenta con 57 plazas, 55 plazas de titularidad pública y 2 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 6 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14.00 horas (13.00 horas en Canarias), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. Por su parte, la corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Sanidad recuerda que, como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. "Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario", apunta el Ministerio.

Asimismo, como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.