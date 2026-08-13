Biólogos de Galicia rechazan la distribución de plazas de Formación Sanitaria Especializada de laboratorio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Biólogos de Galicia (COGBA) ha expresado su rechazo a la distribución de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en las especialidades multidisciplinares de laboratorio para la convocatoria 2026-2027.

Argumentan que las plazas destinadas a Biología se reducen de cuatro a tres, una bajada del 25%, mientras que las de Farmacia aumentan a siete, casi un 17% más. Así, Farmacia concentra casi el 50% de las plazas de laboratorio en Galicia, frente al 20% corresponsal la Biología.

Recuerdan que esta situación ya había sido abordada con la consellería en las reuniones celebradas este año y motivó la presentación, en enero, de un escrito técnico en el que se solicitaba incrementar la presencia de Biología para compensar el desequilibrio acumulado.

Advertían de que, en los cinco años anteriores, Farmacia había concentrado aproximadamente el 40% de las plazas de laboratorio convocadas en Galicia, frente a alrededor de un 27% para Biología. Ahora, destacan, la situación se "agrava", pasando al 50% y al 20%, respectivamente.

El análisis histórico realizado por el Colegio indica que la reducción de las plazas de laboratorio destinadas a Medicina, debido a la falta de estos profesionales en otras especialidades, "no se tradujo en una redistribución proporcional entre las restantes titulaciones, sino principalmente en un incremento de las plazas asignadas la Farmacia".

Por ello reclaman que se expliquen los criterios técnicos empleados y que en las próximas convocatorias se adopten medidas efectivas "para compensar el desequilibrio acumulado en perjuicio de Biología".

Concluyen recordando que Farmacia dispone de especialidades propias dentro del sistema, mientras que Biología no cuenta con ninguna especialidad exclusiva, "por lo que las especialidades multidisciplinares de laboratorio constituyen su única vía de acceso a la especialización sanitaria".