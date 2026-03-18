El bienestar urbano influye en la salud física, mental y social de la ciudadanía, según médicos y arquitectos

Archivo - Mujer en un parque. - ZBYNEK POSPISIL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bienestar urbano -con aspectos como el medio ambiente, la contaminación o el entorno construido- influye directamente en la salud física, mental y social de la ciudadanía, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Organización Médica Colegial (OMC), que han puesto en marcha el ciclo 'Habitar Salud - Sumando miradas profesionales para el cuidado de las personas'.

El Observatorio 2030 del CSCAE y la OMC, a través de la Alianza Médica Contra el Cambio Climático, ha puesto en marcha este ciclo como un espacio de trabajo y reflexión para trasladar a la ciudadanía y a las instituciones la necesidad de "crear espacios, ciudades y hábitos de vida más saludables" como un factor de prevención de los riesgo para la salud y el bienestar derivados del calentamiento global, la falta de accesibilidad y el desequilibrio territorial.

De hecho, tal y como se ha explicado en esta jornada, se podrían evitar más de 1.000 muertes anuales asociadas al frío para 2050, 2.800 muertes vinculadas a la contaminación atmosférica, entre 10.000 y 62.000 ingresos anuales en hospitales por contaminación y reducir la mortalidad en los grupos más vulnerables durante las olas de calor en un 35 por ciento.

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú Martínez, ha subrayado que tienen el objetivo de "mejorar los edificios y las ciudades" porque inciden en "la calidad de vida de las personas y en su bienestar".

"Muchas veces una buena dosis de salud o una buena medicina no es un fármaco o una química, sino una ciudad bien planificada, un edificio bien orientado, unas calles arboladas o plazas sombreadas o soleadas", ha detallado.

Hoy en día, las personas pasan alrededor del 80 por ciento del tiempo en interiores, y estos espacios cerrados influyen, además de en la salud física y en las enfermedades cardiovasculares o respiratorias, en la salud mental. La forma en la que las personas se relacionan, se mueven o se comportan depende de sí pasan "frío o calor, si pueden salir de casa o si el entorno que les rodea les invita a caminar y reducir el estrés", entre otras cosas.

Según Verdú Martínez, en muchas ocasiones incide "mucho más el código postal que el código genético cuando hablamos de salud".

Por ello, existen "líneas de trabajo" para mejorar estos espacios abiertos y cerrados. La primera de ellas es la calidad del entorno construido, para la que se aprobó la Ley de Calidad de la Arquitectura para construir de forma accesible, sostenible y eficiente. En este sentido, Verdú ha recordado que la Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) busca que los edificios nuevos tengan cero emisiones para 2030, y los edificios ya existentes, para 2050.

La segunda de ellas es "pensar en las personas y no dejarse a nadie atrás", teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. Y, por último, la Agenda Urbana, que ya se ha establecido en más de 500 municipios españoles, que tiene el objetivo de retomar "la esencia de la ciudad mediterránea".

"Planificar ciudades más verdes, con movilidad más blanda, con espacios de comunicación y coordinación entre los distintos ciudadanos", ha detallado.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera Ferran, ha incidido en que dentro de la colaboración entre médicos y arquitectos es esencial la prevención, para la que es esencial la rehabilitación de viviendas y edificios.

De esta manera, es posible evitar patologías respiratorias por contaminación, estrés térmico o sedentarismo por la falta de espacios verdes. Por ello, los aspectos urbanísticos son "clave" y es necesaria la formación a la ciudadanía, tanto del ámbito rural como de las grandes urbes, y asociaciones vecinales para mejorar los espacios y edificios.

QUINTO SECTOR SANITARIO MÁS CONTAMINANTE DEL MUNDO

La vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial(OMC), María Isabel Moya García, ha sostenido que el propio sistema sanitario es un "elemento muy importante" en la salud ambiental, ya que el sector sanitario español es, en concreto, el quinto más contaminante a nivel mundial en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero.

En este sentido, la Alianza Médica por la Salud Planetaria se creó en 2021 para analizar, investigar y reflexionar sobre los efectos del cambio climático en la salud. Ahora buscan representación a nivel europeo, para la que han propuesto la creación de la Asociación de Médicos Especialistas de la Unión Europea. Todo ello con los objetivos de "hacer códigos de buenas prácticas y una medicina sostenible, disminuir el impacto que el sector sanitario tiene en la carbonización del medioambiente y en la emisión de residuos".

Por último, ha indicado que es importante el enfoque 'One Health', ya que "no hay salud humana sin una salud del planeta, ambiental y del ecosistema". Moya García ha querido sumar, a este concepto, la idea del "entorno construido" y sus efectos en la salud.

LAS CIUDADES NO SON ESPACIOS NEUTRALES

La subdirectora General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, Ministerio de Sanidad, Estefanía García Camiño, ha explicado que los lugares en los que las personas viven, se desarrollan, trabajan, estudian o tienen ocio son "determinantes para determinar la salud". De esta forma, ha puesto en valor que las ciudades "no son espacios neutrales".

Para ello, Sanidad colabora con la Federación Española de Municipios y Provincias para el abordaje integral de la salud en todos los núcleos urbanos y favorecer comunidades "más cohesionadas y participativas".

Mediante esta colaboración, se permite modificar el entorno hacia espacios más salutogénicos, donde, entre otras cosas, se facilita la movilidad activa. La Agenda Urbana, es este sentido, es útil para conectar con diferentes ministerios y tomar medidas respecto a la salud activa, física o mental.

En cuanto a la modificación del entorno, el programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), en el que se han invertido 1.080 millones de euros, ya ha ayudado a más de 700 edificios públicos a "reducir las emisiones, mejorar la eficiencia energética y mejorar la accesibilidad, la seguridad y la salubridad del entorno".