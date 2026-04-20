Belén Pérez, nueva presidenta de la Asociación Española de Genética Humana - AEGH

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Belén Pérez, ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) en sustitución de la exconsejera de Sanidad del Gobierno de la Región de Murcia, Encarna Guillén, quien la ha liderado durante los periodos de 2019 a 2021 y de 2022 a este año.

"Junto a la Junta, trabajaremos con esfuerzo, dedicación e ilusión por los retos que supone la implementación de la Genética en la práctica asistencial y para que salgan adelante las dos especialidades de Genética Humana", ha manifestado tras la celebración, en el marco del V Congreso Interdisciplinar de Genética Humana, que se ha celebrado en Granada, de la Asamblea General de esta sociedad científica en la que se han producido las votaciones.

Según ha indicado la AEGH, Pérez es investigadora del Centro de Biología Molecular, con la línea de investigación 'BioMedicina traslacional en errores innatos del metabolismo y otras enfermedades genéticas raras'. Además, es jefa de la Unidad 'U746' del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), del que es también subdirectora científica, y de una Unidad del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) de Madrid.

Junto a ello, la nueva presidenta de esta organización es directora adjunta del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM), además de asesora en Genética del Ministerio de Sanidad. Por su parte, ejerció en el pasado como vicepresidenta de la propia AEGH, a cuyos socios ha agradecido su elección para encabezarla durante los próximos cuatro años.

MÁS NOVEDADES EN LA JUNTA DIRECTIVA

No obstante, además de la confirmación de Pérez como nueva presidenta, la Asamblea General ha servido para corroborar la incorporación de Conxi Lázaro a la Junta Directiva, órgano en el que ocupará el cargo de tesorera en sustitución de Belén Gil Fournier. También se ha elegido a dos vocales, siendo estos Julio Rodríguez y Miguel del Campo.

Karen Heath, por su parte, ha renovado su cargo como vocal, mientras que Guiomar Pérez de Nanclares e Irene Valenzuela terminan su etapa. Los que permanecen en sus cargos son Elena Vallespín Gacía, como secretaria, y Judith García Villoria, también como vocal. Por último, Miguel Ángel Moreno Pelayo también ha sido confirmado como vicepresidente.