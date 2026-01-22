Belarra acusa a Mónica García de mentir al prometer el blindaje de la sanidad pública

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, durante la Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública, en el Congreso.- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mentir a la ciudadanía al afirmar que quiere blindar la sanidad pública y limitar la gestión privada de hospitales mediante la derogación de la Ley 15/1997.

"La señora García intenta darnos gato por liebre al decir que va a derogar la Ley 15/1997, y eso es mentira", ha reprochado Belarra este jueves durante la 'Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública' celebrada en el Congreso de los Diputados y en la que han participado varias asociaciones.

Así, ha resaltado que la ciudadanía debe estar bien informada, en primer lugar, sobre "cómo están pauperizando, recortando y privatizando la sanidad pública". Además, ha afirmado que privatizar la sanidad para después acabar trabajando para aseguradoras privadas "es corrupción legal". "No se puede defender la colaboración público-privada y luego decir que defiendes la sanidad pública; eso es imposible", ha destacado.

En este sentido, ha criticado la colaboración público-privada en la sanidad, al considerar que la sanidad pública y la privada son modelos incompatibles. "El nicho de negocio de la sanidad privada es que la pública funcione mal, necesitan que la pública vaya mal para justificar privatizaciones y conciertos, un mecanismo que la derecha ha utilizado durante mucho tiempo", ha manifestado.

Belarra también ha lamentado que durante esta legislatura el Gobierno ha tenido la oportunidad de revertir Muface y de fortalecer la sanidad pública, sin embargo ha decidido "negociar con las aseguradoras privadas y darles un 41 por ciento más de dinero público".

Tras ello, ha advertido de la "gravísima amenaza" que, a su juicio, suponen el PP y el PSOE para la sanidad pública. "La sanidad pública es, más que ninguna otra cosa, una política de vida que se contrapone de manera muy evidente al modelo de sociedad que impone la derecha, un modelo de muerte, auténticamente necropolítico", ha subrayado.

"El modelo de la derecha es una política de muerte: le dice a la gente trabajadora de este país que sus vidas no valen, que les da igual que la gente se muera. Lo hemos visto con los cribados en Andalucía", ha agregado.

Por todo ello, ha apostado por la movilización de la ciudadanía para lograr una sanidad pública de "máxima calidad". "Es necesario que la gente se levante contra una deriva que está poniendo en riesgo nuestras vidas. Es tan grave como eso: nos va literalmente la vida en ello", ha concluido.

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Durante la jornada, organizada por Podemos, varias asociaciones y plataformas han defendido el valor de la sanidad pública y han analizado la situación en distintas comunidades autónomas. Así, Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica, ha subrayado que la privatización supone "ineficiencia, corrupción y el desmantelamiento del sistema público".

"Los partidos y las personas de la izquierda debemos situarnos a la vanguardia, estar en la calle, defender el sistema, todos y todas, porque la gestión privada genera enfermedad no salud, y sin salud no hay futuro", ha manifestado Lores.

Al hilo, Alberto Mateo, de Marea Blanca Málaga, ha instado a "derribar la Ley 15/1997 a nivel estatal, modificar toda la normativa sanitaria que no blinde la sanidad pública y que permita seguir financiando la privada".

Por su parte, Carmen Bernardino, de la Plataforma de Enfermeras por Andalucía (PEPA), ha denunciado que, pese a que se recomienda de 6 a 8 pacientes por enfermera, muchas veces atienden a 12, 15 o 18, lo que dificulta mantener la calidad asistencial. "Yo no puedo prestar la misma calidad asistencial cuando tengo 18 pacientes más a mi cargo", ha agregado.

