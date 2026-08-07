Baleares sancionará con hasta 60.000 euros la venta de bebidas energéticas a los menores de edad

Archivo - Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. - SOLSTOCK - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y que contempla sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros para quienes incumplan esta normativa.

Lo ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El decreto ley, que ahora deberá recibir el visto bueno del Parlament, también busca impedir la comercialización del óxido nitroso, más conocido como gas de la risa, con fines recreativos. Se seguirá permitiendo sus usos médicos, sanitarios, alimentarios e industriales.