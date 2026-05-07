Baleares considera que los médicos extranjeros homologados deben tener "las mismas exigencias" que los nacionales - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Baleares, Manuela García Romero, ha destacado que los médicos extranjeros homologados deben tener "las mismas exigencias" que los nacionales, lo que ha señalado a raíz de esta medida llevada a cabo por el Gobierno central en relación con más de 30.000 títulos.

"Hay que ser muy rigurosos en las homologaciones", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que estas se han llevado a cabo de forma "'express'". Con motivo de su participación en el 'Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press', que se ha celebrado este jueves en Madrid, ha manifestado que "llama mucho la atención" la cifra alcanzada con esta medida.

"Me gustaría conocer más a fondo cómo se han hecho estas homologaciones", ha proseguido García Romero, quien ha recordado la "responsabilidad muy importante" que van a tener los profesionales a la hora de atender a pacientes. "Nosotros estamos formando médicos", a los cuales "exigimos mucho", ha enfatizado.

LA CONSEJERA DE SALUD ASEGURA QUE NO SE VA A LIMITAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otra parte, se ha referido al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado en febrero y que persigue el objetivo de limitar la colaboración público-privada en Sanidad. En Baleares, "tenemos una colaboración público-privada muy sana" y "vamos a seguir haciéndolo de la misma manera" porque "es la mejor manera de hacerlo", ha subrayado.

"El decreto es curioso porque, claro, en Cataluña, el 30 por ciento de la Sanidad es pública, pero el resto es concertada y en esos conciertos no se mete", algo que considera "un poco llamativo", ha continuado García Romero, quien ha explicado que, en esta región insular, se produce esta colaboración "a nivel de las urgencias y emergencias de turistas con tarjeta europea o de británicos", entre otros ámbitos.

Por último, y sobre el Real Decreto que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a extranjeros que viven en España sin residencia legal, ha subrayado que "la manera de acceder es compleja" y puede "permitir el turismo sanitario también de alguna manera". Es "muy vago a la hora de determinar cómo se podía acceder y eso sí que nos preocupaba porque yo creo que eso sí que hay que dejarlo bien claro", ha manifestado, para concluir subrayando sobre esta norma "una cosa que siempre hace el Gobierno central", que es "financiación cero".