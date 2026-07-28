Azcón dice que la elección de Zaragoza para la Agencia de Salud Pública les sitúa en el "epicentro" de la sanidad

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Sanidad, Ángel Sanz. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que la elección, por parte del Consejo de Ministros, de la ciudad de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública "nos pone en el epicentro de la sanidad pública".

En rueda de prensa y acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, el jefe del Ejecutivo autonómico ha celebrado esta "magnífica noticia para la comunidad aragonesa" y ha considerado que habrá "un antes y un después" en España: "Aragón está preparado desde el minuto uno", ha aseverado.

La elección de la capital aragonesa "no es casualidad", sino que "es fruto del reconocimiento y del trabajo bien hecho desde la Consejería los últimos años y de hace muchísimos años en la salud pública" en Aragón.

Ha recordado que el pasado 14 de enero el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó la propuesta, que remitió al Ministerio de Sanidad y se ha mostrado convencido de que, tras la aprobación este martes, "Aragón va a ser centro de referencia" y mejorarán las políticas de vigilancia, prevención y respuesta ante las emergencias sanitarias tanto en toda España como en la Comunidad Autónoma, no solo en situaciones excepcionales, como fue la pandemia de la COVID-19, sino en las políticas que se van a implementar.

De la candidatura, ya aprobada, de Zaragoza, Azcón ha destacado su ubicación, en el Pabellón de Aragón del recinto Expo, cuya puesta en uso requerirá una inversión de unos 20 millones de euros en dos o tres años, "una oportunidad" porque será "el pistoletazo de salida para que Aragón vuelva a formar parte de los equipamientos con uso" de la Expo 2008.

En una primera fase se incorporarán 60 funcionarios del Ministerio de Sanidad y la previsión es incrementar hasta los 300 profesionales, con un impacto inicial de tres millones de euros que se elevará a los 15 millones de euros en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Aragón pone a disposición de la Agencia, "de manera inmediata", un espacio de 900 metros cuadrados para oficinas en el recinto Expo, ha continuado Jorge Azcón. La Comunidad Autónoma asumirá los gastos de funcionamiento durante los cinco primeros años con un coste de un millón anual y, por otra parte, los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública tendrán tarifas económicas en Renfe.

El presidente de la Comunidad ha puesto de relieve "el respaldo institucional unánime" y durante años en Aragón para este proyecto, contanto el Gobierno regional con el apoyo de las Cortes de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, los agentes sociales, la universidad, empresarios, entidades científicas y asociaciones profesionales.

A ello se une la cercanía a aeropuertos internacionales --como los de Madrid y Barcelona-- y el AVE, así como la calidad de vida en la capital aragonesa, todo lo cual "ha jugado a nuestro favor", ha dicho Azcón, recalcando que un proyecto de estas características "no se improvisa".

También ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico que se ha ampliado la oferta de formación de medicina en las tres capitales de provincia, la implantación de los estudios de farmacia en Huesca desde el próximo mes de septiembre, lo que facilitará que en el futuro estos profesionales trabajen en la Agencia Estatal de Salud Pública.