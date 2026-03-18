Ayuso responde a García que serán los ciudadanos los que les "inhabiliten" a ellos en urnas mientras van "a Hollywood"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, a 18 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que serán los propios ciudadanos los que "inhabilitarán" a la izquierda en las urnas mientras ellos, en su "peor momento electoral", se dan "paseos por Hollywood", tras el viaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Estados Unidos (EEUU) para acudir a los premios Oscar.

Así ha respondido la presidenta regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Tres Cantos después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya advertido a la presidenta de que no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público.

"Nosotros estamos cumpliendo la legislación y ahora donde nos vemos es en los tribunales", ha afirmado Ayuso, quien ha asegurado que están en su "legítimo derecho" de defender la Constitución frente a una ley que impulsa la ministra de Sanidad, Mónica García, que es "sectaria y liberticida".

Además, ha insistido en que en la Comunidad de Madrid "resolverán y cumplirán toda resolución judicial" pero "cuando toque y sea firme". "Y luego cumpliremos aquello que nos exija un juez, no una ministra sindicalista que tiene incendios todos los días", ha señalado.

Así, Díaz Ayuso ha criticado que en un país donde "faltan médicos", ella se dedique a "reventar el sistema público sanitario" con una ley "sectaria que va contra la libertad de conciencia", mientras que ha insistido en que desde el Gobierno regional van a defender "la objeción de conciencia de los médicos".