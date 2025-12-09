Ayuso critica que se quiera elevar a "escándalo europeo" el Hospital de Torrejón y no se hable de sanidad de otras CCAA

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que se intente elevar a "escándalo europeo" el caso del Hospital de Torrejón, que se busca utilizar como una "causa política", y no se hable de sanidad de otras comunidades autónomas con más listas de espera.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde las obras de ampliación de la L11 de Metro de Madrid, donde ha censurado que "solo importe" la sanidad de las regiones gobernadas por el PP.

"En el caso de Torrejón entendería que se elevará a escándalo europeo si hubiera habido negligencias médicas como en otros hospitales o listas de espera como en otras zonas", ha afirmado la presidenta regional, quien se ha referido a la sanidad de "Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla o Cataluña".

En concreto, se ha referido al segundo informe que ha hecho público hoy la Consejería de Sanidad que concluye que "no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente, ni la calidad asistencial, que son correctas".

"Es un informe de los técnicos de la Consejería de Sanidad, que son funcionarios, por tanto, son personal independiente que hace su trabajo con rigor", ha destacado, a la vez que ha recordado que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, se va a reunir con la gestora del hospital y los máximos responsables de la empresa.

Sin embargo, ha censurado que el Hospital de Torrejón se utilice como "una causa política" y "dé igual" lo que digan funcionarios o pacientes, asegurando que se quiere alargar "todo lo sea" el asunto, "a lo mejor hasta que acaben las elecciones en Extremadura o con qué otro interés".

"Ojalá ese mismo nivel de exigencia de la Comunidad de Madrid se hiciera, por ejemplo, con la sanidad de ciudad de Melilla, que depende directamente del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) y de su ministra (Mónica García), que tiene una huelga de cuatro días y que nadie habla del asunto", ha reprochado.