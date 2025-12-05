Ayuso asegura que actuará "con contundencia" en el Hospital de Torrejón: "Cualquier mala práctica será erradicada"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia del Gobierno regional, a 13 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que actuará "con contundencia" en el Hospital de Torrejón y ha afirmado que "cualquier mala práctica será erradicada".

Lo ha trasladado en su discurso en el acto por el Día de la Constitución, que se ha celebrado este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha señalado que "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia" se actuará "ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

Así, ha señalado que ni los profesionales ni los pacientes serán tratados "de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses". "Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida", ha enfatizado, a la vez que ha añadido que no dejarán "a nadie atrás" y ha pedido "máxima confianza" para los profesionales del Hospital de Torrejón

A la vez, ha señalado que nadie en Madrid se queda "sin atender a las puertas de un hospital" y todas las personas son atendidas "en igualdad de condiciones sin la Visa por delante".