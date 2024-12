La Ayuda Oficial al Desarrollo para la salud mundial experimenta una caída del 37 por ciento en 2023

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha experimentado una caída del 37 por ciento en 2023 con respecto al año anterior, tal y como se desprende de un informe creado por las organizaciones Médicos del Mundo y medicusmundi, que se centra en analizar esta financiación en salud a través de las políticas internacionales, y analiza factores globales que impactan en la sanidad, como las pandemias, el cambio climático y las desigualdades estructurales.

La vicepresidenta de Médicos del Mundo, Pilar García Doñoro, ha considerado "dramático" e "inaceptable" esta reducción, especialmente en momento en el que se está dando el mayor número de conflictos abiertos desde la Segunda Guerra Mundial.

"Es un año (2023) de retos, pero también de grandes agujeros, porque ha habido circunstancias excepcionales, además de las tradicionales de los conflictos clásicos (...) los nuevos conflictos se suman a los que ya están cronificados. El terremoto de Siria y Turquía, en abril un conflicto intenso en Sudán, en septiembre las inundaciones de Libia, en octubre el conflicto de Gaza y ahora Siria", ha explicado García Doñoro durante una rueda de prensa.

Estos conflictos, que se unen a los "cronificados desde hace años" como los del cuerno de África, Yemen, Haití, Burkina Faso o República Democrática del Congo (RDC), entre otros, han provocado que en la actualidad existan más de 117 millones de personas desplazadas por todo el mundo, y otras 282 se enfrentan a inseguridad alimentaria.

"Que haya una reducción de la financiación internacional, como se ha constatado en este último año, es dramático o es inaceptable", ha añadido.

A pesar de muchas de estas crisis quedan "olvidadas" a nivel internacional, este tipo de organizaciones continúan realizando campañas para movilizar a diferentes donantes, por lo que "afortunadamente" las personas que las sufren "siguen recibiendo financiación".

Los fondos, sin embargo, siguen siendo insuficientes, y es que la cobertura que reciben los llamamientos de la ONU se han reducido "en una cuarta parte", y solo se alcanza un 43 por ciento de lo solicitado.

Para abordar esta situación, el documento insta a fortalecer la gobernanza en salud global con un Tratado Pandémico y un Reglamento Sanitario Internacional (RSI) efectivos; incrementar la financiación para salud pública y sistemas sanitarios resilientes, priorizando la Atención Primaria de Salud; garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de AOD, con una hoja de ruta clara hacia el 0,7 por ciento del PIB para 2030; y promover políticas transformadoras que integren la equidad de género, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades globales.

INVERTIR EN POLÍTICAS DE DESARROLLO

El informe también señala que España ha reducido financiación de la AOD en un 12,7 por ciento, así como un descenso del 38,3 por ciento de la cooperación española en salud.

A pesar de ello, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Antón Leis, ha resaltado que España está reformando su sistema de cooperación e incrementado su presupuesto de cooperación, llegando a duplicar los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ECID) en los últimos tres años, destacando que el 22 por ciento del mismo está dedicado a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

También ha afirmado que, si bien la financiación es necesaria, se debe invertir en políticas de desarrollo para evitar o mitigar los daños que puedan provocar la crisis climática.

"Hay que reducir las necesidades, que pasa por dar una respuesta a la crisis climática. Hemos atendido diez crisis humanitarias relacionadas con la crisis climática. Es absurdo que la acción humanitaria sea la respuesta ante estas cuestiones, sabemos que van a ocurrir, sabemos casi más o menos cuándo van a ocurrir y lo que hay que invertir es mucho más en resiliencia", ha agregado.

Es por ello por lo que España está apoyando el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños del Banco Mundial, y actualmente se encuentra trabajando en atención médica en la Franja de Gaza, en Líbano, en Haití o en el Sahel.

"Tenemos que reducir las necesidades, y eso pasa también por un esfuerzo diplomático y político, un apoyo importante al Derecho Internacional Humanitario, entre otras cuestiones, porque reduce las necesidades de financiación", ha insistido.

"La ECID no puede convertirse en una agencia humanitaria. Lo humanitario es apagar el fuego, pero la cooperación para el desarrollo es lo que evita que el fuego prenda, que el bosque se queme en su conjunto", ha incidido Leis.

Por otro lado, ha explicado que también se deben optimizar los recursos, y ha puesto el ejemplo de España, que "gasta muy poco en salud para el país saludable" que es, y que cuenta con "un sistema nacional de salud que, a pesar de sus achaques y ataques, resiste muy bien".

Si bien el informe ha señalado la disminución de la cooperación internacional española, Leis ha expresado que "en las grandes citas multilaterales todo el mundo está buscando a España", y ha recalcado el papel del país en su apoyo al Derecho Internacional Humanitario o a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), así como otras cuestiones en salud.

El director de la eLankidetza-Agencia vasca de Cooperación y Solidaridad , Paul Ortega, también se ha alineado con Leis en su defensa de que "se está reforzando la cooperación", y ha aseverado que "a nivel mundial no ha dejado de crecer en términos absolutos".

Por otro lado, ha apostado por lo "descentralizado", apoyando la labor de las comunidades autónomas, que están "más cercanas a la gente", a la hora de movilizar no solo recursos, sino también de proporcionar conocimientos y habilidades.

Ortega también ha señalado que los recortes están amenazando a estas políticas de cooperación en las autonomías, aunque ha rechazado apuntar al "color político" de cada una, explicando que puede deberse a la "persona al cargo" o a la tradición de las organizaciones en cada territorio.

FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODS

Por último, Carlos Mediano, miembro del consejo de medicusmundi Internacional, ha señalado que se está muy lejos de alcanzar las 169 metas ODS, tanto por la cantidad de financiación que necesitan (entre cinco y siete billones de euros, con "B de barbaridad"), y por el desconocimiento de la población sobre qué son estos objetivos.

"La población no sabe qué son los ODS. Ni siquiera los que estamos metidos en esto sabemos qué cambios puede suponer para nosotros cumplir los ODS. ¿Y qué favorece esto? Primero mensajes de, uy, qué malos son la agenda 2030, etcétera. Porque como no sabemos por qué nos va a favorecer, pues es muy fácil tener un mensaje negativo. Y por otra parte hay otra cosa con el tema del conocimiento. Los gobiernos cómo van a hacer cosas si la población no le presiona", ha manifestado.

Mediano también ha clarificado que no solo se trata de una cuestión de dinero, sino sobre "cómo" se hacen las cosas y en qué se gasta, lamentando la "falta de normas sociales" en una sociedad "muy polarizada y muy individualista".

"Los logros colectivos no se aprecian. Y no tenemos esa conciencia de logro colectivo. ¿Por qué me voy a alegrar yo de que las mujeres de Nigeria vivan más? No tenemos esa sensación", ha finalizado.