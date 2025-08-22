AVITE presenta reclamaciones contra la fundación estatal alemana de talidomida y pide indemnizaciones para sus miembros

Archivo - Imagen de archivo de AVITE en el Congreso de los Diputados. - TWITTER AVITE - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) ha informado este viernes de que ha iniciado la presentación de reclamaciones de indemnizaciones y pensiones vitalicias a la fundación estatal alemana de talidomida (Conterganstiftung) en favor de sus miembros.

AVITE ha comunicado que, según la repuesta la fundación estatal alemana, decidirá si inicia la presentación de demandas judiciales contra la institución, también ante la justicia germana.

Todo ello en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo alemán que ha tumbado los reconocimientos médicos que dicha fundación emitía negativamente desde hace décadas. Ahora, con esta sentencia, AVITE asegura que se ha "demostrado y confirmado", mediante sentencia judicial, que lo hacía de forma "partidista, deliberada y siempre beneficiando al laboratorio alemán Grünenthal".

Para llevar a cabo todas estas acciones judiciales, AVITE ha contratado precisamente al bufete de abogados alemán que ha conseguido esta sentencia. Por el momento, AVITE ha proporcionado a la fundación documentación médica "demoledora", para demostrar que las deformidades congénitas de sus socios son achacables a la talidomida de la farmacéutica alemana Grünenthal.

Entre esos documentos, AVITE ha presentado un informe médico de cada miembro de la asociación, certificando que es afectado de talidomida, firmado por el codescubridor de los efectos nocivos de la misma, el doctor Claus Knapp.

"A la fundación estatal del Gobierno alemán se le ha solicitado, por vía de reclamación previa, las correspondientes indemnizaciones y pensiones vitalicias a las que tienen derecho y que siempre y durante décadas se negaban a los afectados españoles de talidomida por ser Grünenthal laboratorio fabricante y el estado alemán la cuna de la talidomida", finaliza AVITE.