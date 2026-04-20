Archivo - Sanidad ejecuta "modificaciones" en el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias tras su paso por el C. Estado - EXECUTIVE FORUM - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que el Real Decreto (RD) de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se encuentra ya "a punto de salir del horno" porque "ya ha vuelto del Consejo de Estado" y se han realizado "las modificaciones necesarias", quedando solo pendiente "alguna cosa" que se está "limando" con "algunos de los otros Ministerios".

"Es una evaluación de tecnologías orientada a la toma de decisiones y a la acción", ha manifestado con motivo de su participación, este lunes en el Congreso de los Diputados, en Madrid, de la jornada 'Avances normativos y nuevos marcos de decisión en la evaluación sanitaria: análisis de la legislación internacional y del entorno nacional', que ha sido organizada por la consultura BioInnova.

A juicio de Padilla, "la evaluación de tecnologías sanitarias no es solamente un procedimiento", sino que es "la condición de posibilidad para la garantía de la aplicación del principio bioético de justicia a la incorporación de nuevos elementos" al sistema sanitario, lo cual es "un elemento fundamental". La evaluación económica "necesita de altísimas dosis de pedagogía", ha enfatizado, tras lo que ha explicado que es necesaria la certidumbre en "tiempos cambiantes".

"Son momentos notablemente interesantes en lo que tiene que ver con la política del medicamento, a nivel europeo, con el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que creo que, además, nos marca un camino muy claro sobre hacia dónde avanzar", ha continuado, destacando que todo ello se debe hacer "sin duplicar". Al respecto, el nuevo RD busca evitar esta duplicidad a nivel nacional e incluso "autonómico", ha matizado.

EL REGLAMENTO EUROPEO BUSCA LA ARMONIZACIÓN ENTRE LOS ESTADOS

No obstante, y retomando el Reglamento comunitario, que según se ha expuesto en esta cita busca más armonización entre los diferentes países europeos, ha declarado que "marca hacia dónde podrían ir las direcciones en las próximas décadas". "Si miramos la cadena completa de vida del medicamento, desde su autorización hasta su financiación, podemos decir que la autorización está mayormente centralizada a nivel de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que, "en la evaluación", se empieza "a centralizar procesos cada vez de manera más notable".

Por último, "seguimos manteniendo de manera descentralizada, como competencia de los Estados miembro, los procesos de financiación", ha proseguido, para agregar el hecho de que una cosa esté descentralizada no quiere decir que cada uno tenga que actuar con "libre albedrío". Así, ha llamado a "procesos de coordinación para que el precio y reembolso y las decisiones de financiación estén alineadas con los procesos de evaluación y que sea todo lo más coordinado posible", lo que es "uno de los retos" a afrontar.

De cualquier forma, Padilla ha enfatizado en que, "en contextos de competencias distribuidas", se cae "en el riesgo" de pensar que todos los problemas en el proceso de acceso a medicamentos, "esté la solución en el ámbito de las competencias que están a nivel europeo". "En muchas ocasiones, tenemos que mirar más allá, a las competencias que tenemos los Estados miembro para dar ahí las soluciones que sean precisas", ha aclarado.

En este sentido, en cuanto al RD en ciernes, ha explicado que "no va hacia una evaluación de tecnologías simplemente por el amor al conocimiento y a la generación de evidencia", sino "directamente vinculada a la toma de decisiones". "Vamos a tener un órgano de gobernanza, un sistema de gobernanza de la evaluación de tecnologías", y "vamos a dotar de una independencia muy notable a los diferentes niveles que tienen que ver con la evaluación, con la adopción y, posteriormente, con la toma de decisiones sobre precio y financiación", ha asegurado.

Junto a ello, ha señalado que se va a contar con una "variedad de miradas que trascienda simplemente el mero elemento puramente de la evaluación económica" y se va a disponer de "la participación de pacientes" y "profesionales sanitarios", en lo que es el apartado "más novedoso". También se va a dar importancia a "la eficiencia comparada" con lo que está disponible hoy en día, ha argumentado.

LA NORMA ESTABLECERÁ PLAZOS EN EL PROCESO

Todo se va a llevar a cabo "de manera más predecible y más transparente, con guías metodológicas que tienen que estar disponibles para todo el mundo y de manera que podamos ir acercando la percepción o las expectativas que tenga un desarrollador cuando entra en el sistema de evaluación y las que pueda tener cuando sale", ha proseguido, para agregar que se va a contar "con plazos" para dar "seguridad" y "certeza".

Padilla, que no ha rehuido, sin embargo, la "responsabilidad" de los decisores a la hora de tomar las decisiones de financiación, por lo que ha rechazado parapetarse tras los técnicos, ha subrayado que "tener un buen sistema de evaluación de tecnologías sanitarias muy seguramente va a hacer que las decisiones que se toman sean decisiones más sabias, más democráticas, mejores para el sistema, mejores para la población, mejores para los recursos".

"Europa tiene que reivindicar cuál es su modelo y cuál es la singularidad de su modelo", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que "tiene que avanzar hacia un modelo en el cual esa singularidad sea la evaluación de tecnologías sanitarias, una evaluación basada en el mejor conocimiento disponible". "En lo posible, tenemos que estar lo más coordinados posible con el ámbito internacional", ha concluido.