Archivo - Sanidad anuncia que el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias estará "ya en vigor" en "tres semanas como mucho"- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández, ha asegurado que el objetivo es "tener el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en tres semanas como mucho ya en vigor", mientras que la esperanza sobre el de Precio y Financiación de Medicamentos es presentarlo a audiencia pública "a final de mayo".

"Espero tener la ley aprobada dentro del Parlamento, ojalá, antes del verano", ha afirmado en relación con la primera de estas normas y teniendo en cuenta "todo lo que viene después" de aprobar este Real Decreto en Consejo de Ministros. De esta manera lo ha expuesto durante su participación en la 'IV Jornada Nacional sobre Terapias Avanzadas para Enfermedades Raras".

Así, con motivo de su intervención, este miércoles en Madrid, en esta cita organizada por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU), Hernández se ha referido a este texto legal sobre la evaluación de tecnologías sanitarias, que sucede en el tiempo al Reglamento Europeo al respecto, que fue aprobado previamente.

"En España, no pensamos repetir evaluaciones que ya están hechas", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha subrayado que, por contra, la intención es conseguir "propuestas rápidas que se puedan llevar y, eventualmente, aprobar". De cualquier forma, esta norma comunitaria "va a favorecer el procedimiento de evaluación", ha indicado, por su parte, la jefa de Área de Tecnologías Farmacéuticas del Ministerio de Industria y Turismo, Lourdes Gil.

Por otra parte, esta última ha destacado que es necesario "crear un ecosistema" sobre las terapias avanzadas en enfermedades raras en el que "no solo" participe "la ciencia" y que se inserte "en el marco de acceso, autoridad reguladora y financiadora". "Tenemos debilidades" y "tenemos que trabajar de forma alineada para que la política industrial esté dando impulso y refuerzo a la sanitaria en temas como medicamentos huérfanos y para estas patologías", ha sostenido.

Hernández se ha mostrado en consonancia, ya que ha explicado que, "probablemente, hay que ampliar las miras fuera del ámbito sanitario". "Pedir que sea el ámbito sanitario el que tire de todo ello es complicado", y es que se está "rozando el límite de lo que es manejable", ha expresado en relación con "el objetivo, que es tener tratamiento para 8.000 enfermedades raras", y es que hay "un compromiso con tres millones y medio de pacientes en España".

EL PAGO POR RESULTADOS NO PUEDE "JUSTIFICAR UN PRECIO EXAGERADAMENTE ALTO"

En este sentido, ha destacado que existe un "debate" a afrontar, contexto en el que ha afirmado que "los resultados y las cosas que triunfan tiran para adelante", mientras que "las que no, deberían ser abandonadas". Por ello, no se ha mostrado en contra del pago por resultados, sino "en contra del pago por resultados como mecanismo de autoengaño para justificar un precio exageradamente alto".

Este representante ministerial que, por tanto, liga este mecanismo a la incertidumbre y no al precio, ha sido apoyado por Gil, quien ha pedido "no perder el foco" de que se habla "de patologías que afectan a muy pocos pacientes", por lo que "el abordaje de financiación es muy particular". "Siempre que se den las premisas de que hay un medicamento de alta necesidad para los pacientes y con cierta evidencia, que es necesario incorporar porque no hay otras opciones, debemos ser ágiles", ha afirmado, no obstante.

En cualquier caso, ha sostenido que "la forma de paliar las incertidumbres, tanto clínicas como financieras, hasta ahora ha sido con pago por resultados". "No podemos perder tiempo en negociaciones, ese es el gran problema en general, pero para estos pacientes, deberíamos superarlo y establecer un mecanismo casi industrializado que fuese rápido", ha argumentado.

En su opinión, es importante "obtener evidencia en vida real, ir midiendo y tomar decisiones si no cumple los requisitos de beneficio clínico esperado". Aunque ese sistema "no es la panacea", sí que es "ahora mismo" el modelo "que mejor nos ha servido en patologías que afectan a pocos pacientes", ha subrayado, para destacar también que, de cara a estos, se ejecutan "acuerdos de pago por resultados artesanales".

Tras ello, Hernández se ha referido al 'Plan de Terapias Avanzadas en el SNS 2025-2028', que "busca ordenar" la atención, ya que "habrá terapias avanzadas de uso general" que puedan ofrecerse "en todos los hospitales" y "otras tan específicas que, aún no siendo tecnológicamente complejas, habrá que tener en unos pocos centros".

Por último, el abogado especialista en Derecho Farmacéutico de Faus & Moliner abogados, Lluís Alcover, ha puesto de manifiesto un asunto que considera "urgente". "No podemos obviar el tema de la confidencialidad de precios y financiación" ya que, "sin garantía de confidencialidad, hay claro riesgo de las compañías de no priorizar España", ha aseverado.