Mónica García reafirma su esperanza de que el Estatuto Marco y la reforma de LOPS "sean aprobadas en este Congreso"

Mónica García reafirma su esperanza de que el Estatuto Marco y la reforma de la LOPS "sean aprobadas en este Congreso" - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado su compromiso y esperanza en que leyes como el Estatuto Marco y la reforma de las leyes de Organización de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y del Medicamento "sean aprobadas en este Congreso" de los Diputados.

"Podemos hablar de la Agencia Española de Salud Pública, la Ley contra el Tabaco, la Ley de Alcohol y Menores", ha señalado con motivo de su participación, este lunes en la Cámara Baja, en la jornada conmemorativa de celebración de 40º aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad, que fue recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de abril de 1986.

A juicio de García, todas estas normas "van a permitir avanzar". El objetivo es "que podamos seguir cuidando de la salud de nuestra población", ha enfatizado, para añadir que "empujar este legado significa empujar lo que es el valor fundamental del legado de nuestra Ley General de Sanidad y es que el acceso a nuestra Sanidad Pública esté garantizado para todos y todas".

"Por eso, hemos recuperando la universalidad", ha manifestado en relación con la ley aprobada en 2018 y con el Real Decreto autorizado en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo. "No preguntamos a nadie ni de dónde es, ni cuánto dinero tiene, solamente le preguntamos 'qué te pasa' y 'cómo podemos ayudarte'", ha puesto de manifiesto al respecto.

A tenor de lo anterior, ha destacado el inicio de todo ello, que ha concretado en la "intuición" del exministro de Sanidad, Ernest Lluch, quien fue el que lideró la gestación de esta norma ahora celebrada. Aquella decisión "mereció la pena y mucho", ya que germinó en "un sistema público, universal y de calidad", ha enfatizado, para mostrar el deseo de renovar "el compromiso de seguir defendiendo la Sanidad Pública".

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