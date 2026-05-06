Clavijo rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, durante la última jornada de 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe', en el Palacio de Linares de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' es un simposio orga - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

En declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press, Clavijo ha cargado contra el Gobierno de España por su "deslealtad institucional" y poca profesionalidad por no haberle mantenido informado, al tiempo que también ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no le hayan trasladado explicaciones sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS). "No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido.

España aceptaba, tras la petición de la OMS y la Unión Europea, que el crucero haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.