AEMPS y CGCOF lanzan un sistema sobre existencia del fármaco esencial en crisis que ubica a España "a la vanguardia" - CGCOF

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha presentado 'NotificaMES', sistema implementado junto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para conocer la disponibilidad de fármacos esenciales, el cual ubica a España "a la vanguardia" en cuanto a la "digitalización" y el cumplimiento del mandato europeo en cuanto a información sobre estos medicamentos en situaciones de crisis.

"No es información sobre un mero listado de medicamentos, sino poder conocer con agilidad la existencia de medicamentos que se determinen como esenciales en caso de catástrofes, emergencias o una situación que requiera coordinación a escala europea", ha afirmado en relación con esta iniciativa para adaptar al país al Reglamento (UE) 2022/123, que refuerza el papel de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en la prevención y gestión de crisis sanitarias.

Según ha indicado Aguilar, ambos organismos llevan trabajando "codo a codo" desde diciembre de 2024 para que España pueda estar preparada tecnológica y funcionalmente para implantar esta herramienta. De hecho, tras un proyecto piloto llevado a cabo en las farmacias de Jaén y Zaragoza, esta estará plenamente operativa en junio en todo el territorio nacional.

En concreto, y según ha explicado el vicepresidente del CGCOF, Juan Pedro Rísquez, cuando se produce una situación de emergencia o de problemas de suministro en más de un Estado miembro de la Unión Europea (UE), la EMA define un listado de medicamentos críticos para esta, tras lo que la AEMPS "informa a la organización farmacéutica de los mismos y 'NotificaMES' solicita esa información a todas las oficinas de Farmacia".

Así, la farmacia comunitaria "recibe la solicitud" y emite la información al sistema, que lo envía, a su vez, a la Agencia "con información agrupada por comunidad autónoma", ha indicado, al tiempo que ha recalcado que ello, al hacerse de forma "automatizada", no repercute "negativamente sobre la asistencia de los 2,3 millones de ciudadanos que son atendidos día a día en la farmacia" ni en la carga de trabajo del profesional.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)