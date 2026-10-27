Autismo España reclama compromiso electoral para impulsar una ley que reconozca derechos de las personas autistas

Archivo - Niño en la consulta del terapeuta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Autismo España ha reclamado a las formaciones políticas que incluyan en sus programas para las elecciones generales del 29 de noviembre el compromiso de impulsar una ley de autismo que dé respuesta a las necesidades de las personas autistas y les garantice derechos, igualdad de oportunidades y apoyos.

Así lo ha demandado después de un proceso de consulta a las entidades miembro, que ha concluido con una serie de propuestas que la confederación espera que los partidos prioricen y materialicen a través de la ley, acompañada de recursos económicos, durante la próxima legislatura.

Las reivindicaciones se centran en 10 ámbitos, entre los que se encuentra la detección precoz, diagnóstico y atención temprana sin demoras y con independencia del lugar de residencia. Para ello, Autismo España ha demandado mejorar la capacidad de los servicios públicos. En esta línea, también ha instado a garantizar una atención sanitaria de calidad, que atienda tanto la salud física como la mental.

Asimismo, las entidades han subrayado la necesidad de garantizar una educación de calidad, especializada y con apoyos suficientes, así como apoyos a las familias para conciliar y posibilitar la participación en la vida comunitaria. También han pedido apoyos en la entrada al entorno laboral, igual que a lo largo de la carrera profesional, y convertir a las administraciones públicas en "referentes" en este sentido.

Por otra parte, han abogado por garantizar un envejecimiento activo y acompañado de apoyos en cada etapa vital; una justicia "comprensible"; una toma de decisiones basada en evidencia; y la financiación plurianual suficiente del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA, así como su actualización.

'LAS PERSONAS AUTISTAS CUENTAN'

Coincidiendo con esta reclamación a las formaciones políticas, Autismo España y su red de entidades han informado de que pondrán en marcha la campaña 'Las personas autistas cuentan', una iniciativa de sensibilización en redes sociales dirigida a visibilizar las principales reivindicaciones del colectivo y a trasladar a la ciudadanía la importancia de que sean tenidas en cuenta en las decisiones políticas.

En España, se estima que viven alrededor de 500.000 personas autistas, que siguen encontrando barreras para ejercer plenamente sus derechos y participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Estas dificultades también repercuten en sus familias, que desempeñan un papel fundamental en la provisión de apoyos.

Por ello, esta campaña quiere recordar que sus derechos, necesidades y aspiraciones importan y que sus voces deben estar presentes en las decisiones que afectan a sus vidas. También busca reforzar el conocimiento social sobre el autismo y su diversidad, recordando que cada persona autista es única, tiene sus propias capacidades, intereses y necesidades, y requiere apoyos individualizados para desarrollar su proyecto de vida.