Imagen de archivo de una protesta de TECNOS. - TECNOS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda presentada por el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) para reclamar el abono de las cuantías correspondientes a la equiparación salarial de los técnicos superiores sanitarios (TSS) al grupo B, que, según denuncia la organización, ya están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.

Según destaca TECNOS, esta resolución, notificada el 19 de noviembre de 2026, supone un hito para el sector, ya que es la primera vez que una exigencia sobre el grupo B supera este filtro ante una instancia judicial de este nivel en España, tras los anteriores rechazos sufridos en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

No obstante, desde el sindicato recuerdan que este paso solo garantiza la tramitación del proceso, quedando aún pendiente el fallo definitivo que resuelva el fondo del asunto.

La disputa legal gira en torno a qué administración tiene la obligación de ejecutar este pago. El sindicato sostiene que el salario base del grupo B posee alcance estatal y viene fijado por los PGE, por lo que su abono no debería quedar supeditado al desarrollo normativo de cada comunidad autónoma. En este sentido, aunque el sindicato ve con buenos ojos los complementos específicos que aprueban los servicios regionales de salud, subraya que dichos incentivos no sustituyen la reivindicación principal del colectivo.

La hoja de ruta judicial arrancó en enero de 2026 con el envío de burofaxes electrónicos a los ministerios de Hacienda y Función Pública. En ellos, la central sindical exigía el cumplimiento de las leyes presupuestarias de 2007 y 2023, argumentando que los TSS sufren un agravio comparativo respecto a otros profesionales que sí cobran según su grupo de clasificación.

Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de ambos ministerios, Tecnos recurrió a los tribunales alegando "silencio administrativo". Según relata el sindicato, Hacienda declinó su responsabilidad asegurando que su labor normativa estaba concluida y derivó la competencia al Ministerio de Función Pública.

Esta situación llevó a la presentación del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, órgano competente para evaluar la actuación de los altos cargos ministeriales.

De forma paralela a la vía judicial, Tecnos ha confirmado la creación de una plataforma unitaria junto a CCOO, UGT, SAE y Sites para coordinar estrategias y sumar fuerza tanto en las mesas de negociación como en las convocatorias de protesta. Aunque Tecnos mantendrá en solitario su batalla en los juzgados debido a ciertas diferencias de criterio, celebra esta unión para defender al colectivo.

Según el sindicato, las nuevas movilizaciones se activarán una vez pasadas las elecciones generales del 29 de noviembre y conformado el nuevo Gobierno, combinando las manifestaciones con las reuniones institucionales y parlamentarias hasta lograr el pleno reconocimiento profesional y económico de los TSS.