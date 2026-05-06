Aterriza en Ámsterdam el primer vuelo de evacuación del barco afectado por casos de hantavirus

Personal sanitario con trajes de protección espera junto a una ambulancia para recibir a los pacientes que han sido evacuados del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. - Persbureau Heitink/dpa

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El primer vuelo de evacuación que transporta a un paciente con hantavirus del crucero 'MV Hondius' ha aterrizado este miércoles por la tarde en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam (Países Bajos), según ha informado el Ministerio de Sanidad español.

Dado que el barco afectado por el brote de hantavirus navega bajo bandera de Países Bajos, es el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país el que está coordinando la evacuación médica, según ha indicado el Gobierno neerlandés en un comunicado.

Mientras tanto, el otro avión que transporta a dos pacientes ha tenido que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos a que lo hiciera en Marrakesh, que era el destino inicial para dicha parada.

Una vez realizada la parada, el médico del vuelo ha reportado un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente. Por ello, la persona enferma permanece dentro del avión con soporte eléctrico del recinto aeroportuario a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto hasta Ámsterdam.