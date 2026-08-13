La atención sanitaria en Ceuta se mantiene "sin incidencias relevantes" tras prestar 335 asistencias en el último día

Varias personas hacen cola en un punto de atención humanitaria, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que, entre las 09.00 horas del miércoles y las 09.00 de este jueves, se han prestado 275 asistencias sanitarias en el marco del dispositivo especial activado por la llegada de personas migrantes a Ceuta, destacando que la actividad se mantiene "sin incidencias relevantes".

A través de un comunicado de la institución, que depende del Ministerio de Sanidad, resaltan que la asistencia sanitaria continúa con normalidad bajo la activación del Nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas, lo que permite responder a la situación con los recursos disponibles sin necesidad de un aumento extraordinario de personal o materiales inmediatos.

El equipo directivo y los responsables médicos evalúan diariamente la situación para organizar los servicios y prever necesidades, centrándose en la atención sobre el terreno para evitar la afluencia masiva de pacientes a los centros sanitarios.

En cuanto a la Atención Primaria, los recursos han atendido a un total de 167 personas. El desglose por centros indica que el Centro de Salud II (Otero) realizó 95 asistencias y el Centro de Salud III (Tarajal) prestó 28. Por su parte, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) registró 18 asistencias en su horario habitual, mientras que los equipos del 061 han realizado 26 asistencias adicionales.

Dentro de este dispositivo se han efectuado un total de 46 traslados en ambulancias. De ellos, nueve fueron realizados por la Unidad Móvil de Emergencias (UME), 13 mediante Soporte Vital Básico (SVB) y 14 a través de Transporte No Asistido (TNA), a los que se suman 10 traslados efectuados por las ambulancias de Cruz Roja.

108 ASISTENCIA HOSPITALARIAS

Por su parte, la Atención Especializada en el Hospital Universitario de Ceuta registró 108 asistencias en el Servicio de Urgencias, desarrollándose la actividad con normalidad y sin que hubiera pacientes en la zona de observación al cierre del informe.

Actualmente permanecen hospitalizados 33 pacientes relacionados con este dispositivo. La distribución de estos ingresos sitúa a dos pacientes en Pediatría, tres en Obstetricia, ocho en la planta quirúrgica y siete en hospitalización médica, mientras que otros 13 se encuentran en el clúster de urgencias habilitado como ampliación. Asimsimo han asegurado que a las 09.00 horas del jueves, el centro no registraba ingresos en la UCI ni en Neonatología por esta causa.

Finalmente, el INGESA ha subrayado que esta respuesta "eficaz" es posible gracias a que el área sanitaria cuenta con los "mayores recursos humanos y materiales de su historia", habiendo aumentado la plantilla un 8% a pesar del descenso de actividad asistencial registrado tras el cierre fronterizo de 2020.

Así, la institución ha agradecido el esfuerzo y la profesionalidad de "todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario". "El dispositivo permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran, con una evaluación permanente de la situación para adaptar los recursos asistenciales a las necesidades existentes", han finalizado.