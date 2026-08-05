La atención sanitaria en Ceuta se mantiene "sin incidencias" tras prestar 335 asistencias en el último día

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que, entre las 09.00 horas del martes y las 09.00 de este miércoles, se han prestado 335 asistencias sanitarias en el marco del dispositivo especial activado ante la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta, tras lo que ha destacado que la actividad se mantiene "sin incidencias relevantes".

En un comunicado, el INGESA ha resaltado que la asistencia sanitaria de este dispositivo continúa "con normalidad" y ha reiterado que la atención ordinaria a la población ceutí no se ha visto afectada, garantizando la continuidad de los servicios habituales de Atención Primaria y Atención Especializada.

Según ha detallado, la Atención Primaria ha atendido a 196 personas. En concreto, el Centro de Salud II (Otero) ha realizado 75 asistencias, el Centro de Salud III (Tarajal), 23, y el servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), 25.

Además, los dos equipos asistenciales del 061 han prestado 73 asistencias de apoyo en la playa del Trampolín, en coordinación con la Cruz Roja. También se han realizado 28 traslados en ambulancias, de los que tres han sido llevados a cabo por la Unidad Móvil de Emergencias (UME), 10 con Soporte Vital Básico (SVB), siete han sido Transporte No Asistido (TNA) y los otros ocho han sido a través de ambulancias de Cruz Roja.

A este respecto, INGESA ha destacado la colaboración prestada por Cruz Roja, que ha puesto a disposición del dispositivo cinco ambulancias, dos de ellas ubicadas en los puntos que el INGESA determine en cada momento en función de las necesidades asistenciales, lo que ha permitido reforzar la capacidad de respuesta y agilizar los traslados sanitarios.

139 ASISTENCIAS HOSPITALARIAS

Por su parte, el Hospital Universitario de Ceuta ha registrado 139 asistencias en el Servicio de Urgencias, con tres pacientes en Observación de Urgencias, desarrollándose la actividad "con normalidad y sin incidencias destacables".

Un total de 13 pacientes continúan ingresados, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos en pediatría, dos recién nacidos gemelares en neonatología, cuatro pacientes en planta quirúrgica y otros cuatro en hospitalización médica. Asimismo, ha precisado que en el servicio de Obstetricia no permanece ingresado ningún paciente en el momento actual.

El INGESA ha expresado su agradecimiento a personal médico y de enfermería, técnicos, celadores, personal administrativo y de servicios generales, resaltando que su dedicación "ha sido determinante" para mantener la calidad y continuidad de la atención sanitaria a la ciudadanía de Ceuta, así como a Cruz Roja por su "decisiva colaboración" en el refuerzo del dispositivo especial.

Por último, ha señalado que el dispositivo especial permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran, manteniendo una evaluación permanente de la situación para adaptar los recursos asistenciales a las necesidades existentes.