Villaviciosa (Asturias) acoge este viernes una charla divulgativa sobre la eutanasia con Luisa Carcedo y Asun Gómez Bueno - ORGANIZADORES

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Obrero de Villaviciosa (Asturias) acoge este viernes, a las 19.30 horas, una charla divulgativa titulada 'Eutanasia: tu vida, tu derecho', en la que participarán la médica y ex ministra de Sanidad Luisa Carcedo y la periodista de RTVE y vicepresidenta de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Asun Gómez Bueno, con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la ley que la regula.

El encuentro, que se celebrará en la sede del Ateneo Obrero, abordará por qué sigue siendo necesario defender que la eutanasia es un derecho y no un deber, ante la desinformación y los bulos que, según los organizadores, rodean al derecho a decidir sobre el final de la propia vida.

Carcedo participó en la defensa de la ley de despenalización de la eutanasia, mientras que Gómez Bueno es activista por este derecho.La conversación estará moderada por Carolina Sarmiento, escritora y periodista de la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

Durante el acto se proyectará el documental 'El viaje a Islandia', de César Vallejo, sobre Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple que murió reclamando el derecho a disponer de su propia vida sin conseguirlo. La actividad contará también con la colaboración del músico Kike Suárez.