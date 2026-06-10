Asturias se suma a un comunicado de 16 comunidades que reclama a Sanidad continuar la negociación del Estatuto Marco

Concepción Saavedra - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha explicado este miércoles que 16 comunidades autónomas han trasladado un comunicado conjunto al Ministerio de Sanidad en el que reclaman mantener el diálogo en la negociación del Estatuto Marco y avanzar en el proceso con las organizaciones profesionales y sindicales.

Saavedra ha hecho estas declaraciones en el marco de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que ha insistido en que las comunidades no han renunciado a sus competencias en materia sanitaria y ha subrayado que el Estatuto Marco es una norma básica estatal cuya negociación y tramitación corresponde al Ministerio de Sanidad.

En este sentido, ha señalado que en Asturias se han alcanzado acuerdos con la mayoría de las organizaciones sindicales, actualmente en fase de tramitación, pero ha advertido de que el proceso estatal se ha iniciado sin contar todavía con un consenso suficiente entre profesionales y organizaciones sindicales.

"Es un conflicto que todavía está abierto y aun así se ha iniciado el trámite, pero no se ha finalizado el proceso del Estatuto Marco", ha afirmado la consejera.

Por ello, ha defendido que el Ministerio debe continuar con el diálogo y la negociación, tanto con los profesionales como con las comunidades autónomas, a través de las alegaciones al documento.

TRABAJO SANITARIO ENTRE AUTONOMÍAS Y MINISTERIO

En relación con el comunicado conjunto, Saavedra ha destacado que ha sido suscrito por 16 comunidades autónomas y que su objetivo es poner el foco en la mejora del Sistema Nacional de Salud y en la situación de profesionales y pacientes, más allá de diferencias políticas.

"Ha sido firmado por 16 comunidades autónomas porque esto no es un tema político o de diferencias políticas, sino que lo que nos preocupa son los profesionales, los pacientes y, por supuesto, el sistema sanitario público", ha señalado.

Por último, Saavedra ha abogado por introducir cambios en el modelo de gobernanza y organización del Sistema Nacional de Salud para adaptarlo a las demandas de las nuevas generaciones de profesionales, con mayor flexibilidad y conciliación en todas las categorías profesionales.