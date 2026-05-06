Asturianos aislados y sin síntomas en el crucero con hantavirus, según Salud de Asturias

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, junto a la subdirectora de Atención Primaria y Salud Pública, Carmen Menéndez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha indicado este miércoles que están en "contacto estrecho y permanente" con el Ministerio de Sanidad respecto al crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, en el que viajan tres asturianos, y ha señalado que están a la espera de que les comuniquen el protocolo de actuación en caso del atraque del crucero.

Sobre los tres asturianos, ha señalado que les consta que su situación clínica es "buena", sin sintomatología, además de estar en aislamiento, en su propio camarote, desde el inicio.

Saavedra, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en Gijón, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población ya que España tiene una gran experiencia en sanidad exterior y también en Asturias con la pandemia del COVID-19 y otras.

"Estamos preparados para la atención de estos pacientes", ha asegurado Saavedra, quien ha reiterado que están a la expectativa de que les digan qué va a ocurrir y cuál va a ser el protocolo en su caso.

Al tiempo, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está llevando este asunto y es quien ha pedido a España la llegada del barco a las Islas Canarias, a lo que ha apuntado que en principio se hablaba de Tenerife.

Cabe recordar que el buque, en el que se han registrado ya tres víctimas mortales, partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española. En concreto, son viajeros de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunidad Valenciana (1).

La alerta saltó el pasado 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico.

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.