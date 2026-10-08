ASPE subraya que las organizaciones que mejor cuiden de sus profesionales serán las que mejor lo hagan de sus pacientes - ASPE

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), José Manuel Baltar, ha señalado que "las organizaciones sanitarias que mejor cuiden a sus profesionales serán también las que mejor cuiden a sus pacientes", por lo que ha animado a "seguir impulsando políticas orientadas a atraer, desarrollar y fidelizar el talento".

"La calidad asistencial depende en última instancia de los profesionales que forman parte de las organizaciones sanitarias", ha insistido durante la inauguración en Madrid del 'VI Congreso de Recursos Humanos y Salud de ASPE', encuentro en el que se ha destacado la importancia de la flexibilidad en la gestión de los equipos, el bienestar laboral, la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo profesional.

La cita, celebrada con el apoyo de CaixaBank, Livo, HDS Formación y Cursos FNN, y que ha contado con la participación, entre otros, del director de Instituciones Madrid de la primera de las entidades, Juan Antonio Peña, y de la gerente del Hospital Ruber Internacional de Madrid y presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de la organización convocante, Olga Ginés, ha acogido una conferencia de la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel.

A su juicio, existe una "estrecha relación" entre "regulación, planificación y gestión de recursos humanos". "Futuras reformas normativas podrían incrementar las necesidades de contratación en el sector", ha explicado, para añadir que son necesarios "modelos de gestión más flexibles, adaptados a las expectativas de los profesionales y basados en datos y evidencias para facilitar una planificación más eficaz".

"Los modelos de gestión necesitan datos, son un antídoto contra los debates", ha continuado, tras lo que las responsables de Transformación Digital de Ribera Salud, Tania Menéndez; de Estrategia de Personas del mismo grupo sanitario, Ana Azorín; de Transformación Organizacional y Evolución Digital de HM Hospitales, Cristina Castaño; y de Transformación Digital, Personas y Organización de Quirónsalud, Arantxa Amor, han ahondado en el impacto de la IA en la gestión de personas.

IMPORTANCIA DE LA IA

Según han indicado las expertas, la IA "desempeñará un papel clave en la transformación de los procesos de recursos humanos, optimizando tareas y mejorando la experiencia de profesionales y candidatos". "El principal reto pasa por generar confianza y facilitar la adopción de estas herramientas, garantizando que complementen el componente humano de la gestión de personas", han declarado.

Por su parte, la responsable de Relaciones Laborales en el Departamento de Personas de ATRYS, Carmen Ruiz; el director de Prevención, Salud y Bienestar Laboral de Vithas, Francisco Javier Fuertes; la directora de Recursos Humanos de la Clínica Universidad de Navarra, María Teresa Ahugetas; y la directora corporativa de Recursos Humanos de IMED Hospitales, Montse Planelles; han abordado el bienestar y la salud mental de los profesionales.

Tras ello, el responsable corporativo de Desarrollo, Innovación Asistencial y Proyectos de Enfermería de Quirónsalud, Alberto Martín; la gerente del Hospital Viamed Fuensanta, Esther Escalero; la directora de Enfermería de Clínica CEMTRO, Saioa Rodríguez; y el director de Proyectos y Consultoría de Formación de Cursos FNN, Alberto Rando, han detallado el 'Proyecto AVANCE', impulsado por ASPE como una iniciativa sectorial de consenso orientada a establecer un marco común para favorecer la evolución profesional y la optimización del talento de enfermeras y técnico en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), garantizando una atención sanitaria segura, eficiente y de calidad.

Por último, el secretario general de ASPE, Luis Mendicuti, ha clausurado el encuentro destacando su consolidación "como un espacio de referencia para compartir experiencias y abordar los retos comunes en la gestión de los recursos humanos sanitarios". Además, ha subrayado el compromiso de la patronal de "seguir impulsando iniciativas que respondan a las necesidades de los centros y sus equipos".