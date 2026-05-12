ASPE rechaza la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS y alerta del riesgo para la colaboración público-privada

El presidente de ASPE, José Manuel Baltar. - ASPE

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha mostrado su "profunda preocupación" y su rechazo ante la aprobación del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad, y ha advertido de que limita de forma "injustificada" la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y "pone en riesgo" la colaboración entre los distintos actores sanitarios.

ASPE considera que esta ley nace de un "planteamiento ideológico" y no de un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes y de los desafíos que afronta actualmente el sistema sanitario. "En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de la cronicidad, la falta de profesionales sanitarios y unas listas de espera que alcanzan cifras históricas, resulta incomprensible que el Gobierno opte por restringir instrumentos de colaboración que han demostrado su eficacia y utilidad para garantizar la atención sanitaria de millones de ciudadanos", ha señalado la Alianza.

En este sentido, ha apuntado que la colaboración público-privada ha permitido durante años aliviar la presión asistencial sobre el sistema público, reducir tiempos de espera y acercar recursos sanitarios a territorios y pacientes que, de otro modo, habrían visto limitada su atención.

Para ASPE, la experiencia acumulada durante más de tres décadas demuestra que los distintos modelos de colaboración amparados por el ordenamiento jurídico español han contribuido a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta asistencial del sistema. Por ello, considera un error plantear la sanidad desde posiciones que "enfrentan artificialmente a lo público y a lo privado, cuando ambos ámbitos llevan años trabajando de manera complementaria al servicio de los ciudadanos".

"La sanidad debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes porque al sumar esfuerzos se multiplican los resultados. En numerosas ocasiones, esta cooperación ha permitido evitar el colapso asistencial y ofrecer respuestas ágiles en situaciones de máxima presión, como quedó patente durante la pandemia y en otros momentos de elevada demanda asistencial"", asevera el presidente de ASPE, José Manuel Baltar.

ASPE ha reiterado su "disposición permanente" al diálogo institucional y a la búsqueda de acuerdos que permitan fortalecer el SNS desde la colaboración y el consenso. "La sanidad española necesita estabilidad, planificación y visión de futuro. Necesita aprovechar todo el talento profesional, toda la capacidad asistencial y toda la infraestructura sanitaria disponible, con independencia de su titularidad", añade Baltar.

Por todo ello, ASPE hace un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que reconsideren el enfoque de esta ley y abran un proceso de diálogo real con todos los agentes implicados en el sistema sanitario. "Porque cuando la sanidad pública y la sanidad privada colaboran, no compiten entre sí: suman capacidades, comparten esfuerzos y ofrecen mejores resultados en salud para los ciudadanos", concluye.