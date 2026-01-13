ASPE pide que la ley de ratios enfermera incluya "herramientas realistas" para su adopción en el "corto y medio plazo"

La presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez. - ASPE

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido al Ministerio de Sanidad que la proposición de ley de seguridad del paciente en desarrollo, conocida como ley de ratios de enfermería, llegue acompañada por "herramientas realistas" que permitan su implementación en el "corto y medio plazo", a fin de evitar "impactos no deseados" sobre la continuidad asistencial.

Así se lo han trasladado la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez; el miembro de la junta directiva José Manuel Baltar; y el secretario general, Luis Mendicuti, al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una reunión institucional celebrada el pasado lunes en la que se abordaron los proyectos legislativos pendientes para el primer semestre del año.

Entre los textos normativos comentados, ASPE ha apuntado a la proposición de ley de seguridad del paciente, sobre la que ha planteado al Ministerio la necesidad de considerar el contexto actual del mercado laboral sanitario, que la patronal de la sanidad privada considera marcado por una escasez de profesionales que afecta de forma transversal a casi todas las comunidades autónomas y actores asistenciales.

En esta línea, los representantes de ASPE han destacado que cualquier iniciativa legislativa debe tener en cuenta la diversidad de realidades que conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los distintos agentes que participan en la prestación de servicios sanitarios.

DISPOSICIÓN A COLABORAR

Durante el encuentro, desarrollado según ASPE en un clima de cordialidad y respeto institucional, la entidad ha reiterado a Sanidad su "plena disposición" a colaborar para reforzar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario español. "Debemos valorar positivamente la oportunidad de mantener este espacio de diálogo institucional y preservar el clima actual de colaboración existente", ha señalado Herminia Rodríguez.

Según Rodríguez, la reunión se enmarca en la vocación de ASPE de contribuir al debate sanitario desde una perspectiva prudente, técnica y orientada al interés general, evitando posiciones maximalistas o de confrontación.

Desde ASPE han insistido en que mantener un contacto fluido tanto con el Ministerio de Sanidad como con el resto de instituciones públicas es "esencial" en un momento "especialmente relevante" para el SNS, caracterizado por un marco demográfico exigente, avances tecnológicos acelerados y una demanda asistencial creciente. En este sentido, la patronal ha señalado que continuará trabajando para trasladar sus planteamientos con sentido de responsabilidad.