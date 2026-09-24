ASPE galardona a ocho iniciativas de excelencia en la Sanidad Privada en sus 'I Premios ASPE' - ASPE

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha celebrado la primera edición de sus premios, con los que ha reconocido a ocho iniciativas "que representan la excelencia de la Sanidad Privada española" y que se centran en ámbitos como la experiencia del paciente, la inteligencia artificial (IA), la investigación clínica, la sostenibilidad y la colaboración público- privada.

En concreto, ha galardonado a la Clínica Sant Josep de Manresa y la Fundació Althaia en la categoría 'Impulsando la experiencia del paciente', por el proyecto 'Codiseño de una nueva planta de hospitalización a partir de la voz del paciente', y al Hospital HLA La Vega y a 'C-CRYOEBUS' en el área 'Excelencia en innovación en tecnología sanitaria', por la acción 'Método Ariza-Pallarés: innovación tecnológica española que transforma el diagnóstico del cáncer de pulmón y las enfermedades mediastínicas a nivel mundial'.

En el apartado 'Innovación en atención preventiva' ha sido premiado el proyecto 'Pulso Vital', de Recoletas Salud; mientras que en el de 'Excelencia en desarrollo profesional' se ha reconocido el de 'Cuando el conocimiento viaja, el tratamiento del cáncer también avanza', de GenesisCare España. En 'Excelencia en colaboraciones y alianzas público-privadas' se ha destacado a 'Digitalización del intercambio de informes e imágenes diagnósticas entre Hospitales Universitarios San Roque y el Servicio Canario de Salud', de Hospitales Universitarios San Roque.

Junto a ellos, se ha distinguido al Hospital San Juan de Dios Zaragoza como 'Mejor integración de la IA en el ámbito sanitario', por 'CuidaTIC: Inteligencia Artificial y Habitación Inteligente integradas en el punto de cuidado del Hospital San Juan de Dios Zaragoza'; a la Fundació Puigvert como 'Prácticas sostenibles y medioambientales responsables en los hospitales', por 'De camino a la diálisis sostenible: cuidar la salud y el planeta'; y al Hospital Policlínico La Paloma, en 'Impulso a la investigación clínica en la Sanidad Privada', por 'Hospital La Paloma: tres décadas de investigación clínica con impacto internacional en el tratamiento del pie diabético'.

Al acto han asistido más de 400 representantes, entre otros, las consejeras de Sanidad de los Gobiernos de Madrid, Fátima Matute; y de Canarias, Esther María Monzón; portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Elvira Velasco; y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

CULTURA DE COLABORACIÓN

"La excelencia sanitaria no pertenece a una profesión, a una institución ni a un modelo", ha sostenido el presidente de ASPE, José Manuel Baltar, quien ha añadido que la meta es "reconocer buenas prácticas, compartir experiencias que están demostrando resultados y favorecer una cultura de colaboración entre los distintos actores que forman parte del sistema sanitario".

Así, y al respecto de que los premios -en los que ha colaborado la consultora EY- hayan recibido 75 candidaturas, ha manifestado que "la elevada participación registrada en esta primera edición refleja el dinamismo de la Sanidad Privada española y la cantidad de iniciativas que se están desarrollando para responder a los retos actuales de la atención sanitaria".

Además, los galardones han contado con un jurado independiente integrado por profesionales con una amplia trayectoria en distintos ámbitos del sector sanitario, desde la gestión y la dirección hospitalaria hasta las Administraciones públicas, el aseguramiento, la innovación y la representación de los pacientes. Entre sus miembros se hallan la exministra de Sanidad, Ana Pastor; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar; y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández.

"La transformación que vive el sistema sanitario exige más colaboración, más diálogo y una visión compartida entre todos los actores del sector", ha puesto de manifiesto Baltar, quien ha concluido afirmando que "la Sanidad Privada seguirá contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario desde la innovación, la calidad asistencial y la colaboración".