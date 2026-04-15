ASPE crea el 'Proyecto Avance' para reforzar el papel de la Enfermería en la calidad, seguridad y eficiencia sanitaria

Archivo - Enfermera en un quirófano. - CAIAIMAGE/MARTIN BARRAUD/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha creado una Comisión técnica de Enfermería, denominada 'Proyecto Avance', para reforzar la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficiencia organizativa mediante la Enfermería.

Esta iniciativa está orientada a la evolución competencial del colectivo de Enfermería, mediante distintas líneas de trabajo independientes y progresivas, concebidas para abordar "ámbitos críticos del desarrollo competencial" del equipo de este grupo de profesionales.

'Avance' supone, de esta forma, una respuesta sectorial "basada en la evidencia de la práctica ya establecida, el consenso técnico y la adecuada distribución funcional de tareas", siempre con "el paciente como eje central y con pleno respeto a la seguridad asistencial".

La primera de las líneas de trabajo desarrolla una visión "precisa y homogénea" de la práctica asistencial del rol de circulante en el bloque quirúrgico centrada en un nuevo desempeño de forma segura por Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería "para actividades básicas en el entorno quirúrgico, siempre bajo supervisión enfermera y con la formación adecuada".

PARTICIPACIÓN TÉCNICA DEL 60% DE LOS HOSPITALES GENERALES PRIVADOS

Esta iniciativa ha sido desarrollada por jefes de área de la profesión de 149 hospitales generales privados, el 60 por ciento de los 248 centros de este tipo de la sanidad privada. Además, los hospitales integrados en ese grupo de trabajo cuentan, en conjunto, con más de 10.000 profesionales de Enfermería.

En este sentido, la formación específica es un "elemento clave" del modelo definido en la Línea de Trabajo I, porque garantiza que el profesional tiene "la capacidad real" para realizar las tareas asignadas. Se establece, así, un programa de contenidos que acreditan entidades formativas especializadas bajo el modelo desarrollado por la Comisión de Enfermería.

El modelo incluye, además, medidas transitorias que permiten reconocer la experiencia profesional previa y convalidar programas formativos ya implantados en los centros sanitarios, facilitando una implantación progresiva y armonizada.

El encaje de la Línea de Trabajo I del 'Proyecto Avance' se encuentra en el artículo 9 de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en relación con la distribución interna de actuaciones dentro del equipo asistencial cuando concurren las condiciones y competencias requeridas.

El trabajo se ha apoyado en un estudio empírico cualitativo realizado mediante entrevistas a supervisoras de quirófano y con apoyo técnico en taxonomía NIC para la definición y estandarización de intervenciones y actividades del rol. Este enfoque, según la Alianza, permite transformar la experiencia práctica del sector en criterios objetivables y homogéneos, facilitando modelos organizativos más seguros, ordenados y sostenibles.

El 'Proyecto Avance', a través de la Comisión de Enfermería, busca fortalecer el rol de la Enfermería dentro del sistema sanitario privado y dotarla de herramientas reales para su evolución profesional.

NECESIDADES REALES DE LA PROFESIÓN

El secretario general de ASPE, Luis Mendicuti, ha señalado que contar con esta nueva Comisión permite "avanzar en la identificación de prioridades y en la puesta en marcha de iniciativas que respondan a las necesidades reales de la profesión".

"La Comisión será clave para consolidar el rol de la Enfermería en la sanidad privada, actuando con independencia y con una base técnica sólida, mientras el 'Proyecto Avance' aporta el marco necesario para traducir esa visión en cambios concretos en la práctica asistencial", ha explicado.

'Avance', por ello, supone una iniciativa "técnica sólida" abierta a las aportaciones de los profesionales y de sus distintos organismos de representación y sociedades científicas, en un proceso de "mejora continua y de crecimiento".

En ese marco, se podrán acoger propuestas "siempre que mejoren las líneas de trabajo actuales y futuras". ASPE tiende la mano a otras organizaciones de Enfermería para que puedan aportar sus ideas, como el Consejo General de Enfermería, el sindicato SATSE o la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), entre otras posibles.

"El 'Proyecto Avance' representa una apuesta de ASPE por impulsar una sanidad privada moderna, coordinada y orientada a resultados, capaz de atraer, desarrollar y aprovechar mejor el talento de sus profesionales. Para ello hemos contado con los propios profesionales para su construcción pero queremos que sea lo más participativo posible dando entrada a otras organizaciones profesionales", ha concluido Mendicuti.