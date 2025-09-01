ASPAYM insta al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada a todas las lesiones medulares

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional ASPAYM, asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, insta al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada para todas las lesiones medulares, no solo la traumática.

Para ello, la Federación ha elaborado un informe con fundamentos técnicos, clínicos, sociales y laborales para incorporar al anexo del Real Decreto 370/2023. "Su reconocimiento supondría un avance real en el ejercicio de los derechos de las personas con lesión medular", cita el documento.

Asimismo, ASPAYM defiende con este análisis "exhaustivo" la evidencia científica que confirma que la lesión medular, independientemente de su etiología traumática o no traumática, "conlleva consecuencias funcionales, clínicas y sociales equivalentes". Así, la propuesta sostiene que "el pronóstico funcional depende principalmente del nivel neurológico y la completitud de la lesión, no de la causa que la genera".

Igualmente el informe señala que "la calidad de vida y los retos asociados a la lesión medular crónica, incluyendo limitaciones funcionales, complicaciones secundarias y riesgos de mortalidad, son similares" tanto para lesiones traumáticas como no traumáticas. En este sentido, los datos de la federación señalan que "las necesidades de atención, rehabilitación y apoyo son equivalentes, independientemente del origen de la lesión".

Por ello, y al concluir que toda persona con una lesión medular, sin importar el origen de esta, enfrenta problemas comparables que impactan significativamente en su calidad de vida y capacidad laboral, ASPAYM reclama que se contemple de manera inclusiva a ambos grupos en dicho Real Decreto.

"Así aseguraremos que toda la ciudadanía con lesión medular goce de los mismos derechos y protección social, promoviendo una igualdad real y efectiva en el acceso a prestaciones que reflejen sus necesidades y circunstancias", declara la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego.