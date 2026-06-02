Asociaciones de pacientes celíacos piden que el Congreso no dé más plazo de enmiendas a la Ley de Compensación Económica - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de pacientes que representan al colectivo celíaco en España han exigido a la Mesa del Congreso de los Diputados "que ponga fin a las prórrogas de la Ley de Compensación Económica" para personas con esta enfermedad y, por tanto, no otorgue más plazos de enmiendas a su Proposición de Ley.

Un total de "22 ampliaciones en seis meses resultan difíciles de justificar", han indicado la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), l'Associació Celíacs de Catalunya, y las asociaciones Celíaca de Castilla y León (ACECALE) y de Celíacos y Sensibles al Gluten, las cuales han añadido que "el plazo vigente vence el 3 de junio".

Tras destacar que "la ley fue aprobada con el 97 por ciento del Congreso hace más de siete meses", por lo que "el retraso en la tramitación no obedece a falta de acuerdo político, sino a una decisión procedimental reiterada", han asegurado que "450.000 personas siguen esperando". Esta "lleva en fase de enmiendas al articulado desde el 20 de noviembre de 2025, con sucesivas prórrogas semanales", han explicado.

"Cada semana de prórroga es una semana más de sobrecoste sin compensar" y ello "sin que ningún grupo parlamentario haya justificado públicamente por qué no ha podido presentar sus enmiendas", han continuado, para agregar que esta Proposición de Ley "plantea dos medidas concretas y de bajo coste presupuestario". La primera de ellas es "la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca adscrito al Ministerio de Sanidad", han explicado.

LA DIETA SIN GLUTEN SUPONE ENTRE 800 Y 1.500 EUROS ADICIONALES AL AÑO POR PERSONA

En cuanto a la segunda, han recordado que se refiere a "una deducción de hasta 600 euros anuales en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado e inscrito en el registro". "Estas medidas responden al sobrecoste real de la única terapia existente para la enfermedad celiaca: la dieta estricta sin gluten, que supone entre 800 y 1.500 euros adicionales al año por persona", han aseverado.

"El 4 de julio de 2025, el Ministerio de Sanidad reconoció oficialmente la enfermedad celíaca como enfermedad crónica, integrándola en la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)'", han proseguido, tras lo que han subrayado que es necesario "que la tramitación parlamentaria esté a la altura de ese reconocimiento", ya que esta es "urgente".

Por ello, FACE, l'Associació Celíacs de Catalunya, ACECALE y la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten han asegurado que están impulsando "diversas iniciativas institucionales para avanzar en medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida del colectivo". Entre ellas, han destacado "la reciente activación de actuaciones en el Senado, incluyendo la comparecencia de FACE y el registro de una moción impulsada por la FACE y l'Associació Celíacs de Catalunya, así como el trabajo con diferentes Administraciones autonómicas para desarrollar medidas de apoyo económico y mejorar el abordaje sanitario".

Con todo, es oportuno "que se fije un calendario público y vinculante para el debate en Comisión y la votación final en el Pleno del Congreso durante el mes de junio", así como "que la Mesa del Congreso acuerde la tramitación de urgencia de esta proposición, siguiendo el precedente de la Ley ELA, dada la magnitud del colectivo afectado y el amplísimo consenso parlamentario ya expresado", han reivindicado.