La Asociación Síndrome de Ménière pide visibilizar esta patología incapacitante y sin cura para fomentar su diagnóstico

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Síndrome de Ménière España (ASMES) ha hecho un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para visibilizar esta enfermedad "invisible" porque su diagnóstico precoz es la única vía para prevenirla y reducir sus síntomas, ya que no hay, hasta el momento, ninguna cura definitiva para esta patología incapacitante.

El Síndrome de Ménière es una patología del oído interno que altera el equilibrio y la audición, y se presenta mediante vértigos intensos e impredecibles y otros síntomas incapacitantes que pueden aparecer de forma súbita y repetida. Esta enfermedad puede condicionar gravemente la autonomía y, en definitiva, empeorar la calidad de vida de quienes la padecen.

En España, se estima que alrededor de 75 personas por cada 100.000 habitantes viven con este trastorno, y muchos de ellos se encuentran en edad laboral activa.

Esta patología se asocia a un desequilibrio de los fluidos del laberinto membranoso, pero su causa todavía no está totalmente definida. Suele aparecer entre los 40 y 60 años, y puede afectar a uno o ambos oídos, con mayor prevalencia entre mujeres. Cuando es bilateral, puede generar una discapacidad en la persona afectada.

Algunos de los síntomas son vértigos intensos y recurrentes (que pueden provocar caídas súbitas en los casos graves), acúfenos (zumbidos persistentes), pérdida auditiva (hipoacusia) y sensación de presión o plenitud ótica. Además, debido a la imprevisibilidad de las crisis, se suman síntomas como la frecuencia fatiga, la ansiedad y el aislamiento social.

Este síndrome todavía no tiene una forma de prevención conocida, pero el diagnóstico precoz, el seguimiento médico especializado y medidas como la reducción del estrés, el control dietético y tratamientos especializados pueden ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de estas crisis.

La campaña de este año, 'Vivir con Ménière es vivir luchando', pone el foco en la realidad diaria de quienes conviven con síntomas invisibles, pero que son profundamente limitantes a nivel personal, social y profesional. Mediante esta, quieren fomentar la empatía social y avanzar hacia un mayor reconocimiento sanitario e institucional de las personas afectadas.

El presidente de ASMES, Roberto Calderón, ha asegurado que este síndrome "no siempre se ve, pero se vive cada día". "Visibilizar esta enfermedad es un acto de justicia para quienes llevan años luchando en silencio y una forma de dar esperanza a quienes aún no tienen diagnóstico", ha señalado.

Con motivo del Día de la Concienciación del Síndrome de Ménière, que se celebrará el próximo 7 de febrero, ayuntamientos y entidades de distintos puntos de España iluminarán edificios y espacios públicos como gesto simbólico de apoyo y visibilización. Asimismo, se desarrollarán acciones informativas y eventos locales para reforzar la concienciación social e institucional.